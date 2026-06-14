Un golazo de Vinicius Jr. rescata a Brasil ante un Marruecos que le plantó cara

El primer gran choque del Mundial no defraudó. Marruecos se presentó como un aspirante serio a sacudir el torneo, dominando largos tramos ante una Brasil que tardó en reaccionar, pero que acabó mostrando su jerarquía para evitar la derrota. El empate reflejó lo ocurrido: igualdad en el marcador, pero con momentos de dominio alterno.

Desde el pitido inicial, el conjunto africano salió con una presión asfixiante. Apenas cedió espacio a Brasil, recuperando el balón cerca del área rival y atacando con rapidez por las bandas. Mazraoui y Achraf encontraron huecos y generaron peligro, aunque sin acierto en los metros finales.

Brasil, incómoda y sin control en el centro del campo pese al refuerzo de Ancelotti, necesitó muy poco para inquietar.

Un destello de Vinicius bastó para generar una ocasión clarísima que Igor Thiago no supo concretar. Ese aviso despertó momentáneamente a la ‘Seleçao’, pero Marruecos no perdió el orden.

El premio llegó tras una acción de calidad. Brahim filtró un pase preciso entre líneas que dejó solo a Saibari, quien definió con una vaselina elegante para adelantar a su equipo. Marruecos se sentía superior, manejando mejor los tiempos y el espacio.

Sin embargo, cuando más sufría Brasil, apareció su figura. Vinicius tomó el balón, encaró, dejó atrás a su marcador y definió con potencia para devolver el empate. Un golpe de liderazgo que cambió la dinámica del encuentro.

Tras el descanso, Brasil ganó presencia y control. Con más posesión y orden, rozó la remontada en varias ocasiones, especialmente con una volea de Paquetá que Bono desvió con una gran intervención. Marruecos, por su parte, bajó el ritmo durante algunos minutos, aunque volvió a equilibrar el partido con el paso del tiempo.

El tramo final mantuvo la tensión. Raphinha y Vinicius volvieron a exigir a Bono, mientras que Alisson respondió en el descuento para evitar el triunfo marroquí. Ambos porteros fueron decisivos para sellar un empate que deja sensaciones abiertas.

Marruecos confirmó que su crecimiento no es casualidad: un equipo dinámico, joven y bien trabajado que ya compite de tú a tú con cualquiera. Brasil, en cambio, sigue en búsqueda de su mejor versión, sostenida por el talento individual mientras trata de construir una identidad más sólida.