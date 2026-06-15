Alemania se ensaña con Curazao y la aplasta por 7-1

Alemania no está dispuesta a repetir errores recientes. Tras dos Mundiales decepcionantes, el conjunto germano salió con la determinación de imponer su jerarquía desde el primer minuto frente a una Curazao que debutaba sin complejos. Y aunque el resultado final fue contundente, el camino tuvo un breve sobresalto.

El gol tempranero de Nmecha parecía encarrilar una noche plácida. Alemania dominaba, atacaba sin pausa y todo apuntaba a un guion previsible. Sin embargo, el equipo caribeño resistió más de lo esperado y encontró su momento de gloria en el minuto 21.

Livano Comenencia firmó el empate tras un disparo desviado por Kimmich que sorprendió a la defensa alemana. El tanto, histórico para Curazao al ser el primero en su historia en un Mundial, desató la ilusión y dejó al descubierto ciertas dudas en la zaga germana, que sigue sin recuperar la solidez de antaño.

Alemania saca su mejor traje en el estreno. ✨#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 14, 2026

La reacción alemana no tardó. Schlotterbeck desarrolló la ventaja con un cabezazo tras jugada a balón parado, y poco antes del descanso Havertz amplió distancias desde el punto de penalti. Ese golpe prácticamente sentenció el encuentro.

Tras el paso por vestuarios, Musiala acabó con cualquier atisbo de resistencia. A partir de ahí, el partido se convirtió en un monólogo alemán. Brown se sumó a la fiesta con el quinto y Undav, saliendo desde el banquillo, añadió otro más. El propio Havertz cerró la cuenta, consolidándose como uno de los máximos goleadores del torneo.

Alemania envía así una señal clara: quiere dejar atrás los tropiezos recientes y volver a competir como una auténtica potencia. Curazao, pese a la derrota, se marcha con un recuerdo imborrable.