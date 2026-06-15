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Mundial 2026

Alemania se ensaña con Curazao y la aplasta por 7-1

El debutante caribeño llegó a ilusionar con un empate histórico, pero la reacción alemana fue implacable y acabó en goleada

Alemania se ensaña con Curazao y la aplasta por 7-1
Selección de Alemania Agencias.
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Alemania no está dispuesta a repetir errores recientes. Tras dos Mundiales decepcionantes, el conjunto germano salió con la determinación de imponer su jerarquía desde el primer minuto frente a una Curazao que debutaba sin complejos. Y aunque el resultado final fue contundente, el camino tuvo un breve sobresalto.

El gol tempranero de Nmecha parecía encarrilar una noche plácida. Alemania dominaba, atacaba sin pausa y todo apuntaba a un guion previsible. Sin embargo, el equipo caribeño resistió más de lo esperado y encontró su momento de gloria en el minuto 21.

Livano Comenencia firmó el empate tras un disparo desviado por Kimmich que sorprendió a la defensa alemana. El tanto, histórico para Curazao al ser el primero en su historia en un Mundial, desató la ilusión y dejó al descubierto ciertas dudas en la zaga germana, que sigue sin recuperar la solidez de antaño.

La reacción alemana no tardó. Schlotterbeck desarrolló la ventaja con un cabezazo tras jugada a balón parado, y poco antes del descanso Havertz amplió distancias desde el punto de penalti. Ese golpe prácticamente sentenció el encuentro.

Tras el paso por vestuarios, Musiala acabó con cualquier atisbo de resistencia. A partir de ahí, el partido se convirtió en un monólogo alemán. Brown se sumó a la fiesta con el quinto y Undav, saliendo desde el banquillo, añadió otro más. El propio Havertz cerró la cuenta, consolidándose como uno de los máximos goleadores del torneo.

Alemania envía así una señal clara: quiere dejar atrás los tropiezos recientes y volver a competir como una auténtica potencia. Curazao, pese a la derrota, se marcha con un recuerdo imborrable.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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