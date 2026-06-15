Empate con sabor a derrota: Países Bajos se desinfla y Japón golpea al final

Países Bajos debutó en el Mundial dejando una sensación agridulce tras empatar ante Japón en un partido que parecía tener bajo control. Cuando todo apuntaba a una victoria trabajada, un gol fortuito de Kamada en los minutos finales echó por tierra el esfuerzo neerlandés y volvió a poner en evidencia sus problemas para cerrar partidos importantes.

El encuentro, disputado en Arlington, fue el primero del torneo que realmente ofreció espectáculo. Durante gran parte del primer tiempo, ambos equipos se entregaron a un ritmo alto, con llegadas constantes y sin especular demasiado. Fue un respiro frente al tono conservador que ha marcado los primeros días del campeonato, donde el nuevo formato ha incentivado la prudencia por encima del riesgo.

¡Qué segunda mitad nos regalaron Países Bajos y Japón! 🤝#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 14, 2026

Japón, pese a jugadores alineales ofensivos, optó inicialmente por replegarse y esperar su oportunidad. Países Bajos, por su parte, dominó la posesión con cautela, evitando errores pero sacrificando profundidad. Aun así, generó las ocasiones más claras, con Malen como principal amenaza, aunque se encontró repetidamente con la rápida reacción del portero Suzuki.

El guion cambió tras el descanso. Van Dijk, imponiendo su fortaleza aérea, adelantó a los neerlandeses con un certero cabezazo que parecía encaminar el partido. Sin embargo, la reacción japonesa fue inmediata: apenas unos minutos después, Nakamura aprovechó un desajuste defensivo para igualar con un potente disparo desde la frontal.

El intercambio de golpes abrió un tramo eléctrico, en el que destacó Summerville, uno de los nombres propios del encuentro. Su desequilibrio y su capacidad para generar peligro dieron aire a un equipo que buscaba recuperar el control.

Pero en el tramo final, el conjunto dirigido por Ronald Koeman dio un paso atrás. Los cambios introducidos reforzaron una actitud más conservadora que terminó invitando a Japón a crecer. Lo que comenzó como una estrategia para asegurar el resultado acabó convirtiéndose en una presión constante del rival.

La insistencia japonesa encontró premio en una jugada a balón parado. Tras un córner, el balón terminó dentro de la portería tras un rebote que desató la frustración neerlandesa. Un empate que, más allá del resultado, deja dudas sobre la capacidad del equipo para gestionar momentos clave.

Países Bajos volvió a mostrar talento y fases de buen fútbol, ​​pero también una fragilidad que le ha perseguido históricamente en grandes torneos. Esta vez, como tantas otras, el desenlace no fue cuestión de azar.