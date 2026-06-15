El Real Madrid deja encarrilado el fichaje de Cucurella

El Real Madrid ha activado una de sus operaciones clave del verano: reforzar el carril izquierdo con la incorporación de Marc Cucurella. Aunque el acuerdo aún no está cerrado, en el club existe un optimismo creciente respecto a la llegada del internacional español, cuyo perfil encaja plenamente en la idea de equipo que se está construyendo.

La ofensiva por el jugador responde a una petición directa de José Mourinho, decidido a elevar el nivel competitivo en una posición que considera fundamental. Las conversaciones ya están en marcha y el traspaso podría situarse en torno a los 60 millones de euros, una cifra que entra dentro de los márgenes previstos por la dirección deportiva.

El posible regreso de Cucurella a LaLiga sería un paso importante tanto para el futbolista como para el club, que sigue reforzando su línea defensiva tras otras incorporaciones recientes. El técnico portugués busca laterales con recorrido, intensidad y capacidad para sostener un ritmo alto durante toda la temporada, cualidades que el jugador del Chelsea ha demostrado con regularidad.

La situación de la defensa catalana no ha pasado desapercibida en Europa. Equipos como Atlético de Madrid y Barcelona habían seguido de cerca su evolución, pero el Real Madrid ha tomado la delantera en una carrera que podría resolverse en los próximos días. La intención es dejar la operación cerrada cuanto antes para que el futbolista se incorpore tras sus compromisos internacionales.

En el cuerpo técnico destacan su energía, su capacidad para presionar y su compromiso táctico. Más allá de lo futbolístico, también valoran su carácter dentro del vestuario, un aspecto que Mourinho considera esencial en la construcción de su plantilla.

Mientras tanto, el futuro del lateral izquierdo actual genera debate interno. Álvaro Carreras no termina de convencer al entrenador, aunque su reciente fichaje complica cualquier salida. Fran García, pese a contar con la confianza del técnico en términos de actitud y rendimiento, aparece como una posible pieza de mercado. Por su parte, Ferland Mendy sigue condicionado por las lesiones, lo que limita su continuidad en los planos deportivos.

El escenario está abierto, pero el mensaje es claro: el Real Madrid quiere dar un salto de calidad en el lateral izquierdo, y Cucurella es ahora mismo la gran apuesta para lograrlo.