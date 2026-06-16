Arabia empata con Uruguay y deja el grupo al rojo vivo

El Grupo H se ha convertido en un escenario imprevisible donde nada está decidido. Lejos de destacar por la superioridad de sus equipos, lo que marca la diferencia son los resultados inesperados, que mantienen la clasificación completamente abierta incluso con una jornada menos por disputarse.

Si España ya había dejado dudas en su duelo frente a Cabo Verde, Uruguay no se quedó atrás. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa ofreció una versión poco convincente, especialmente durante la primera mitad, ante una Arabia Saudí que supo incomodar y, durante muchos minutos, dominar el ritmo del encuentro.

Pese a partir como favorita, la selección uruguaya no logró imponer su teórica superioridad. Desde el inicio, los celestes mostraron una presión débil y escasa claridad en ataque. Aunque Maxi Araujo avisó pronto con un remate en los primeros compases, fue el equipo saudí quien asumió el control del balón, manejándolo sin excesiva profundidad pero con orden.

La falta de protagonismo de figuras clave como Valverde pesó en el juego uruguayo, mientras que Arabia Saudí encontraba espacios y confianza. La ocasión más clara para Uruguay en el primer tiempo llegó con un disparo de Fede Viñas que obligó a intervenir con acierto al portero Al Owais, protagonista recurrente en momentos clave.

El peligro saudí creció especialmente en las acciones a balón parado, un punto débil inesperado en los sudamericanos. Tras varios avisos, el gol llegó justo antes del descanso: un córner terminó con un primer remate de Kanno que Muslera logró rechazar, pero Al Amri aprovechó el balón suelto para marcar el 1-0.

La reacción de Uruguay era obligatoria, y llegó tras el paso por vestuarios. Bielsa movió el banquillo y modificó el sistema, apostando por un esquema más ofensivo. Los cambios surtieron efecto de inmediato: el equipo ganó intensidad, presencia en campo rival y comenzó a generar ocasiones con mayor claridad.

Viñas y Valverde rozaron el empate en los primeros minutos del segundo tiempo, y poco después Ugarte estuvo a punto de lograrlo con un potente disparo que se estrelló en el poste. Arabia Saudí empezó a retroceder, defendiendo cada vez más cerca de su área ante el empuje celeste.

El asedio uruguayo tuvo recompensa en el minuto 80. Tras una nueva acción ofensiva, Maxi Araujo aprovechó un rechace dentro del área para igualar el marcador y devolver la esperanza a su equipo.

En los minutos finales, Uruguay buscó completar la remontada, pero se encontró con un inspirado Al Owais, que evitó el segundo tanto con intervenciones decisivas, incluida una gran parada a disparo de Valverde.

El empate deja el Grupo H completamente abierto, con todos los equipos aún en la pelea y sin un claro favorito a falta de una jornada.