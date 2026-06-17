Hat-trick eterno: Messi iguala a Klose y se corona en la historia de los Mundiales

Valió la pena trasnochar para verlo: uno de los mayores fenómenos que ha dado el fútbol volvió a escena. Leo Messi, eterno e inagotable, firmó una actuación deslumbrante con un hat-trick que rozó lo imposible y recordó al mundo que su magia sigue intacta.

En Kansas, el ’10’ escribió otro capítulo de una historia que parece no tener final. No fue solo una victoria ni un gran partido; fue una declaración. Messi no ha venido a despedirse, ha venido a seguir haciendo historia.

El primer golpe fue seco, preciso, inapelable: un disparo desde la frontal que abrió el marcador y encendió la noche. Era el aviso de lo que vendría después. Porque cuando entra en ese estado, el fútbol deja de ser un juego para convertirse en un espectáculo casi irreal.

Argelia intentó resistir, incluso soñó por momentos, pero todo giraba alrededor de él. Messi flotaba entre líneas, encontraba espacios invisibles y aparecía siempre donde el destino le esperaba. El segundo gol nació del instinto, del oportunismo que solo tienen los elegidos. El tercero, en cambio, fue puro recuerdo: ese disparo raso, ajustado, que tantas veces ha repetido y que sigue siendo imparable.

El estadio explotó. Y con él, la historia

Con ese triplete, el crack argentino alcanzó los 16 goles en Mundiales, igualando a Miroslav Klose como máximo goleador de todos los tiempos. Pero no se detuvo ahí: también se convirtió en el futbolista con más participaciones directas en gol en la historia del torneo, superando una marca que durante décadas parecía intocable.

A sus 38 años, cuando muchos ya hablan en pasado, él sigue escribiendo en presente. Su sexto Mundial no es un epílogo, es otra cima. Y mientras Argentina avanza con la ilusión intacta, él mantiene una obsesión silenciosa: quedarse solo en lo más alto.

En la distancia, Mbappé acecha, joven y voraz, como el heredero que quiere destronar al rey. Pero esta historia, al menos por ahora, sigue teniendo un único protagonista.

En el minuoto 80 del partido fue sustituido por Nico Paz. El estadio entero lo ovacionó. Quedaban 10 minutos para el final, pero en ese momento «se acabó» el encuentro.