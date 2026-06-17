Mbappé lidera a Francia en un estreno lleno de tensión ante una Senegal valiente

Francia arrancó su camino en el Mundial 2026 con una victoria trabajada que dejó más desgaste que brillo, pero también tres puntos fundamentales. Ante una Senegal intensa y sin complejos, los galos necesitaron la mejor versión de Kylian Mbappé, autor de dos goles que lo sitúan como el máximo anotador histórico de su país.

La expectación alrededor del conjunto francés era máxima. Finalista en las dos últimas ediciones y con una plantilla repleta de talento, su debut suponía una prueba exigente frente a un rival africano competitivo y ordenado. Senegal, fiel a su identidad, planteó un partido físico, con presión alta y una defensa muy sólida que complicó cada intento ofensivo de los europeos.

Durante la primera mitad, Francia apenas logró generar peligro real. Su primer intento claro fue bien neutralizado, mientras que Senegal respondió con acciones rápidas y peligrosas. Incluso rozó el gol con un disparo al poste tras un error en salida de Mbappé. Antes del descanso, los africanos tuvieron la ocasión más clara, pero no lograron concretarla y el marcador permaneció intacto.

El guion cambió tras el paso por vestuarios. Francia encontró espacios a la espalda de la defensa rival y empezó a imponer su calidad. Tras varios avisos, Mbappé rompió el equilibrio con una definición precisa tras un gran pase en profundidad. Senegal reaccionó de inmediato e incluso llegó a empatar, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Con el partido abierto, los cambios dieron aire a Francia. Barcola, recién ingresado, amplió la ventaja tras una jugada bien hilada. Aun así, Senegal no se rindió y logró recortar distancias en el tramo final, metiendo presión en los últimos minutos. Fue entonces cuando Mbappé apareció de nuevo para sentenciar el encuentro con otro gol y cerrar una noche histórica para él.

Francia suma así sus primeros tres puntos, aunque con la sensación de haber superado un desafío mucho más complejo de lo esperado.