Portugal tropieza y enciende las alarmas en su debut

Portugal comenzó el Mundial con más dudas que certezas. Lejos de imponer su teórica superioridad, el conjunto luso firmó un empate insuficiente ante la RD del Congo (1-1) que complica su camino desde el primer paso. Mientras otras potencias apenas han cumplido sin brillo, el equipo de Roberto Martínez directamente dejó escapar una oportunidad clave.

El torneo está evidenciando que el peso del nombre ya no garantiza nada. Selecciones que partían en segundo plano están compitiendo sin complejos y obligando a los favoritos a bajar al barro. Portugal fue uno más en esa lista de equipos que no lograron marcar diferencias cuando se esperaba que lo hicieran.

El inicio parecía prometedor. Joao Neves adelantó a los suyos en apenas seis minutos, en una acción que invitaba a pensar en un partido controlado. Pero fue solo un espejismo. A partir de ahí, el equipo se diluyó en una posesión inofensiva, sin profundidad ni colmillo, permitiendo que el rival creciera con el paso de los minutos.

La RD del Congo encontró su terreno en el despliegue físico y en la intensidad de los duelos. Wissa y Bakambu generaron constantes problemas a una defensa portuguesa demasiado permisiva. El empate llegó justo antes del descanso, tras un error grave en la marca que permitió a Wissa cabecear sin oposición.

Roberto Martínez intentó agitar el partido tras el descanso con cambios, pero el equipo nunca recuperó el control. El encuentro se rompió, se volvió caótico, y en ese contexto Portugal perdió aún más claridad. Ni Bruno Fernandes ni Vitinha lograron imponer orden, mientras Cristiano Ronaldo permanecía desconectado, lejos de su mejor versión.

El tramo final reflejó mejor que nada la sensación general: Portugal acumulando nombres sin impacto real y un rival convencido de que podía incluso ganar. La RD del Congo resistió con solvencia y terminó el partido con mejores sensaciones que su oponente.

El debut deja una conclusión incómoda para Portugal: el talento individual no basta si no hay funcionamiento colectivo. Y en este Mundial, donde cada error se paga, el margen ya es mínimo.