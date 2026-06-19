Arlington se queda sin cerveza: miles de aficionados arrasan los bares durante el Inglaterra-Croacia

El estreno del grupo L del Mundial no solo se vivió dentro del estadio AT&T, sino también en los bares de Arlington, donde la afluencia de aficionados dejó cifras sorprendentes. En uno de los locales más concurridos, Texas Live!, se sirvieron nada menos que 45.349 cervezas a lo largo del miércoles, impulsadas por las altas temperaturas y la llegada masiva de seguidores horas antes del encuentro entre Inglaterra y Croacia.

Desde el propio establecimiento reconocen que el volumen de ventas superó incluso al de algunos partidos de play off de los Dallas Cowboys, algo poco habitual incluso en eventos de gran tirón. El ambiente previo al partido llevó a muchos hinchas a buscar refugio en espacios con aire acondicionado, convirtiendo los bares en auténticos puntos de encuentro.

La presencia inglesa también se dejó sentir con fuerza en Dallas, especialmente en el Londoner Pub, un bar de estética británica que se convirtió en epicentro de los seguidores de los ‘Three Lions’. Solo en la noche del sábado, los aficionados consumieron alrededor de 5.000 cervezas, y el local tuvo dificultades para gestionar la salida de los clientes ante la gran afluencia.