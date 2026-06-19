Canadá arrasa y acaricia la siguiente ronda

Canadá dio un golpe de autoridad en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 6-0 frente a Catar, un resultado que la deja prácticamente con el billete en la mano para la fase eliminatoria.
El equipo norteamericano dominó de principio a fin y se coloca en lo más alto del Grupo B, empatado a puntos con Suiza.
El encuentro comenzó a inclinarse pronto con el tanto de Cyle Larin en el minuto 16. A partir de ahí, Jonathan David se convirtió en el gran protagonista al firmar un triplete antes del pitido final, ampliando una ventaja que también engrosaron Nathan-Dylan Saliba y un gol en propia puerta del catarí Mohamed Naceur Almanai.
El duelo, sin embargo, no estuvo exento de polémica y dureza. Catar terminó con solo nueve jugadores tras dos expulsiones, y una de las acciones más preocupantes fue la que provocó la grave lesión de Ismaël Koné, quien sufrió una fractura en la pierna izquierda tras una entrada en la segunda mitad.
Con este resultado, Canadá no solo celebra su primera gran victoria en el torneo, sino que también se perfila como uno de los equipos a seguir en la competición.