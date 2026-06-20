Brahim ilumina a Marruecos: victoria ante Escocia y el Mundial 2026 se tiñe de rojo

En Boston, Marruecos ha dejado atrás su imagen de simpática revelación del Mundial anterior y ahora se presenta como un equipo que gana cuando debe hacerlo.

El 1-0 frente a Escocia en el Mundial 2026, con un comienzo arrollador y un final lleno de tensión, reafirma la candidatura de los Leones del Atlas para luchar en serio por las fases finales.

El gol llegó rápidamente, pero no fue casualidad. A los dos minutos, Ismael Saibari finalizó una jugada que ilustra mejor que cualquier discurso el impacto de Brahim Díaz en este equipo: aparición entre líneas, control preciso, pausa y un pase filtrado que abrió el marcador como si se tratara de abrir una lata con un abrelatas eléctrico. Saibari, quien ya había anotado contra Brasil, controló y disparó al ángulo con fuerza.

El madridista que lidera a Marruecos

La historia del encuentro contra Escocia en este Mundial 2026 no puede contarse sin mencionar al jugador del Real Madrid. Más allá de algún destello aislado, Brahim estableció el ritmo del partido, organizó los ataques y fue el responsable de la asistencia del único gol marroquí, una actuación que se traduce casi en un billete hacia los dieciseisavos.

Varios medios han señalado que “el madridista marcó el compás y proporcionó la asistencia del gol marroquí, lo cual prácticamente asegura su pase a dieciseisavos”, una síntesis perfecta de lo visto sobre el terreno de juego. Esta idea resuena en las crónicas del partido: cuando Marruecos tomó control del balón y del tempo, fue gracias a Brahim, quien retrocedió para recibirlo, giró líneas y conectó con extremos y laterales en posición favorable.

Su evolución con la selección era algo esperado: se le atribuyen actuaciones decisivas en partidos recientes, con goles y asistencias que contrastan con sus minutos más limitados en el club blanco. El Mundial ha sido el escaparate ideal: Regragui le ha entregado las riendas del equipo y él ha respondido dirigiendo la fase ofensiva como si fuera un veterano.

Un 1-0 que vale su peso en oro… y suscita tanto optimismo como preocupación

Aunque el marcador fue ajustado, su impacto en la clasificación es monumental: Marruecos llega a esta segunda jornada tras empatar 1-1 con Brasil y ahora suma cuatro puntos en el Grupo C, dejándola muy cerca de alcanzar los dieciseisavos por segundo Mundial consecutivo. Escocia, que había ganado a Haití previamente, se complica la vida y mantiene su histórica maldición de no superar la fase de grupos.

El guion del partido fue claro:

Gol de Saibari a los 2 minutos, tras asistencia de Brahim.

Dominio marroquí durante gran parte del encuentro, con una circulación fluida y sensación de control total.

Repliegue progresivo de Marruecos ante un Escocia que aumentó la presión hacia el final.

Un cierre angustioso para los Leones del Atlas, defendiendo casi en su área mientras pedían la hora.

La victoria fue “con sufrimiento” y Marruecos “acabó pidiendo la hora”, como han resaltado varias crónicas. Es la cara B de un equipo que ha mostrado un notable avance competitivo desde 2022 pero aún navega entre la ambición por dominar y la tendencia a proteger demasiado una mínima ventaja.

Contexto histórico: desde la hazaña de 2022 hasta las exigencias actuales

El Mundial celebrado en Qatar en 2022 cambió por completo la narrativa. Marruecos no solo alcanzó las semifinales; desmanteló complejos pasados e ingresó en la élite competitiva. Esa generación, con una base similar a la actual, construyó una identidad bien definida: defensa sólida, transiciones rápidas, solidaridad defensiva y un impulso anímico que les convertía en adversarios temibles para cualquier rival.

Cuatro años después, el panorama ha cambiado:

El bloque sigue intacto pero han emergido figuras como Brahim , aportando más creatividad al juego.

, aportando más creatividad al juego. El equipo ya no juega «sin presión», sino bajo la obligación de llegar al menos a octavos.

La expectativa mediática ha crecido significativamente: ahora se les compara casi al nivel de selecciones europeas o sudamericanas consideradas fuertes.

En este contexto, victorias como el 1-0 ante Escocia tienen mucho significado: Marruecos no brilló durante todo el partido pero logró ganar. Y esa es precisamente la diferencia entre ser una selección simpática y convertirse en una realmente competitiva.

Pronóstico: un Marruecos que nadie quiere enfrentar

Con cuatro puntos tras dos jornadas y habiendo puntuado frente a Brasil, Marruecos parece destinado a finalizar entre los dos primeros del grupo e ingresar a los dieciseisavos con una reputación de “rival difícil”. A medida que se concretan los resultados del resto de selecciones, los escenarios más probables apuntan hacia un cruce complicado pero factible contra algún segundo clasificado fuerte.

Factores que alimentan el optimismo:

Estado físico de Brahim , quien llega lleno de confianza y es crucial para el equipo con números que respaldan su desempeño.

, quien llega lleno de confianza y es crucial para el equipo con números que respaldan su desempeño. Solidez defensiva reforzada por la experiencia adquirida durante Qatar y confirmada en este inicio mundialista.

Capacidad para competir contra grandes equipos, como evidenció su empate ante Brasil.

Factores que generan cierto escepticismo:

La tendencia a replegarse demasiado pronto al adelantarse en el marcador puede resultar desgastante y arriesgado.

Dependencia evidente del talento creativo de uno o dos futbolistas clave para generar oportunidades claras.

La incertidumbre sobre cómo manejarán físicamente un torneo largo cuando muchos jugadores llevan acumulados muchos minutos desde 2022.

Las casas de apuestas actualmente colocan a Marruecos detrás de las selecciones tradicionales más poderosas pero entre las más competitivas del segundo escalón. En otras palabras: si acaba ubicado en el lado “equivocado” del cuadro eliminatorio, pocos querrán enfrentarse a los Leones del Atlas demasiado pronto.

Curiosidades sobre el triunfo marroquí ante Escocia

Gol idéntico al ensayo táctico : La jugada del 1-0 parece sacada directamente de un entrenamiento; Brahim rompe líneas con un pase al espacio que Saibari ataca perfectamente sincronizado.

: La jugada del 1-0 parece sacada directamente de un entrenamiento; Brahim rompe líneas con un pase al espacio que Saibari ataca perfectamente sincronizado. Saibari brilla en momentos clave : Ya había anotado contra Brasil y repite ahora en otro partido vital para asegurar clasificación.

: Ya había anotado contra Brasil y repite ahora en otro partido vital para asegurar clasificación. Escocia enfrenta su muro invisible : acumula nueve participaciones mundialistas sin lograr superar la fase grupal; este revés en Boston no ayuda a romper esa maldición histórica.

: acumula nueve participaciones mundialistas sin lograr superar la fase grupal; este revés en Boston no ayuda a romper esa maldición histórica. Brahim asume liderazgo fuera del Bernabéu : Con Marruecos disfruta del protagonismo que le falta algunas veces en el Real Madrid, tomando decisiones clave cuando más importa.

: Con Marruecos disfruta del protagonismo que le falta algunas veces en el Real Madrid, tomando decisiones clave cuando más importa. Fiesta transcontinental en las gradas : Los seguidores marroquíes presentes mezclaron cánticos africanos con guiños hacia Estados Unidos durante las celebraciones post victoria, incluyendo sombreros charros.

: Los seguidores marroquíes presentes mezclaron cánticos africanos con guiños hacia Estados Unidos durante las celebraciones post victoria, incluyendo sombreros charros. Regragui controla los ánimos: Cada vez que su equipo atraviesa dificultades pide calma desde la banda; da la impresión de que todos creen firmemente en su estrategia.

Quedó claro en Boston que este Marruecos no vive anclado en sus recuerdos pasados: bajo el liderazgo de Brahim, están decididos a seguir escribiendo su historia en las rondas eliminatorias y no limitarse solo al capítulo inicial.

Fuentes: