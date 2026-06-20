Brasil se desata ante Haití con el doblete de Cunha y el golpe de autoridad de Vinicius

Brasil finalmente respiró en el Mundial con una victoria convincente ante Haití.

Este triunfo no solo sirvió para aliviar tensiones, sino que también ayudó a establecer jerarquías, recordando que cuando el talento se manifiesta sin obstáculos, es capaz de resolver partidos. El 3-0 fue obra de Matheus Cunha, quien anotó un doblete, y de Vinicius Jr., que contribuyó con un gol y una asistencia en un partido más fácil de lo anticipado.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti llegó al encuentro con la necesidad imperiosa de reaccionar tras el empate contra Marruecos. Con esta victoria, se sitúa al frente de su grupo gracias a la diferencia de goles, superando precisamente a los marroquíes. En un torneo donde los márgenes pueden ser crueles, este alivio es tan valioso como los goles anotados.

Cunha aprovecha la ventana y Vinicius manda

El gran protagonista de la velada fue Matheus Cunha. Su doblete no solo abrió el marcador, sino que lo posiciona favorablemente en la lucha por ser el ‘nueve’, un debate que en Brasil nunca pasa desapercibido y que suele extenderse más allá del ciclo electoral. Si mantiene esta efectividad, la competencia interna se basará más en hechos que en palabras.

Por otro lado, Vinicius Jr. también brilló. El extremo no necesitó realizar exhibiciones interminables para dejar su huella: estuvo involucrado directamente en el ataque, marcando un gol y ofreciendo una asistencia. Esta actuación refuerza su estatus como líder ofensivo del equipo. En este Brasil, el 7 no solo corre; también toma decisiones cruciales.

Endrick deja señales, Raphinha enciende el susto

El debut de Endrick trajo consigo buenas noticias. Sin eclipsar a los titulares, el joven delantero ofreció energía y presencia suficientes para salir del partido con una buena nota y con razones para pedir más minutos en los próximos encuentros. En un torneo corto como este, cada pequeño detalle cuenta y cada aparición suma.

La única sombra en la noche fue el susto protagonizado por Raphinha, quien hizo que todos miraran al banquillo con esa mezcla universal entre preocupación y resignación que caracteriza a los entrenadores antes de que los médicos determinen si todo queda en un simple susto. A falta de un diagnóstico serio, la sensación general es que Brasil ha ganado más de lo que ha perdido.

Lo que cambia en el grupo

La clasificación pinta mejor para Brasil, que además de sumar tres puntos mejora su posición frente a Marruecos en la lucha por liderar su grupo. Por su parte, Haití sigue sufriendo las consecuencias de su fragilidad ante rivales superiores y queda muy tocada en su intento por sobrevivir en esta fase del torneo.

Desde un punto de vista futbolístico, el mensaje es claro: cuando Brasil acelera, suele dejar al rival persiguiendo tanto el balón como sus propias dudas. Y cuando Vinicius está conectado y Cunha acierta, la dinámica del partido puede cambiar drásticamente en cuestión de minutos. No garantiza nada definitivo, pero en un Mundial ya es bastante significativo.

Dato clave Lectura Resultado Brasil 3-0 Haití Figura Matheus Cunha, autor de un doblete Decisivo Vinicius Jr., con gol y asistencia Nota táctica Más efectividad, menos ansiedad Efecto clasificatorio Brasil lidera el grupo gracias a la diferencia de goles

Puedes ampliar la crónica en el directo y resumen de AS sobre Brasil-Haití.

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