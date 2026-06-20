Estados Unidos impone su ritmo y asegura el pase con autoridad

Estados Unidos continúa consolidando su candidatura en el Mundial 2026 con una victoria convincente frente a Australia (2-0), en un encuentro disputado en Seattle donde el conjunto local volvió a mostrar solidez y eficacia.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino encarriló el partido desde muy temprano gracias a un gol en propia puerta de Cameron Burgess, que desvió a su portería un centro peligroso de Folarin Balogun. Antes del descanso, Alex Freeman amplió la ventaja con un certero remate de cabeza tras un rechace dentro del área, dejando el duelo prácticamente resuelto.

Tras el contundente triunfo en su debut ante Paraguay, la selección estadounidense repitió una actuación seria y suma ya seis puntos en dos jornadas, lo que le permite liderar el Grupo D y asegurar su presencia en los dieciseisavos de final. Solo México, también anfitrión, ha logrado el mismo pleno hasta el momento.

Australia, que venía de imponerse a Turquía en su estreno, se queda con tres puntos y deberá esperar el resultado del otro partido del grupo para conocer su situación en la tabla.

El conjunto local afrontó el choque con una ausencia destacada: Christian Pulisic no pudo participar debido a molestias en el gemelo sufridas en el primer partido. Sin embargo, el equipo supo adaptarse y mantener su nivel competitivo, confirmando su buen momento en esta edición del torneo disputada en casa, la primera desde 1994.