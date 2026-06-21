Mundial 2026: España recupera la alegría y golea a Arabia Saudí

España volvió a reconocerse en el momento justo. Tras un arranque que había dejado más incógnitas que certezas, el equipo de Luis de la Fuente ofreció una actuación contundente frente a Arabia Saudí, resuelta en apenas media hora de fútbol vertiginoso y eficacia total.

El cambio no fue solo de nombres, sino de energía. Intensidad, velocidad en la circulación y ambición ofensiva marcaron el ritmo desde el inicio. El rival apenas pudo sostener el vendaval de una selección que combinó presión alta con precisión en ataque, recuperando la esencia que la llevó a dominar en Europa.

La entrada de jugadores como Pedro Porro, Dani Olmo, Álex Baena y Lamine Yamal transformó el funcionamiento del equipo. Cada uno aportó una pieza distinta: profundidad por banda, movilidad entre líneas, asociaciones rápidas y, en el caso de Yamal, un desequilibrio constante que condicionó a la defensa saudí.

El primer gol fue la consecuencia lógica de ese dominio. Una jugada bien hilada terminó con un centro medido de Oyarzabal que encontró a Yamal en el segundo palo. El joven atacante definió con precisión y celebró un tanto que simbolizaba mucho más que la ventaja en el marcador.

Meme en redes sociales, con la selección de España y los regalos saudíes

A partir de ahí, el protagonismo lo asumió Oyarzabal. El delantero firmó una actuación sobresaliente, con dos goles que reflejaron su instinto dentro del área. Siempre bien colocado, siempre atento, convirtió cada oportunidad en una amenaza real y dejó el partido prácticamente sentenciado antes del descanso.

Con el encuentro encarrilado, el segundo tiempo sirvió para gestionar esfuerzos. Las principales figuras dejaron el campo y el equipo bajó el ritmo sin perder el control. Incluso así, llegó un nuevo gol tras un córner que terminó en la red tras varios rebotes, en una jugada que reflejaba la inercia positiva del conjunto.

Arabia Saudí no exigió demasiado, pero el partido sirvió para que España se reencontrara consigo misma. Más allá del resultado, lo importante fue la sensación de haber recuperado el rumbo y la confianza justo cuando el torneo empieza a exigir versiones más firmes.

El siguiente desafío, ante Uruguay, permitirá medir con mayor precisión el verdadero nivel de un equipo que ya ha dejado claro que sigue teniendo mucho que decir.+

Memes a granel antes y durante el partido

A Arabia Saudí solo le ha faltado salir en chanclas.

Uno no sabe si el aluvión de noticias sobre el tesoro de Zapatero, lo que ha insistido el Régimen Sánchista en colar que es un regalo del fallecido rey Abdalá, les ha afectado, pero han salido decididos a entregarlo todo.

Al minuto 48, España ganaba ya 4-0. Gol de Cucurella y la cosa seguía.

Lo que presentó la selección saudí en este partido del Mundial 2026 no tiene nombre futbolístico porque no tenía nada de fútbol: ni defensa, ni ataque, ni presión, ni idea, ni ganas, ni nada que recordara remotamente a un equipo clasificado para una fase final del campeonato del mundo.

En el primer tiempo les cayeron tres goles. Pudieron ser doce. No es una exageración periodística.

Es la descripción más precisa de lo que ocurrió en esos cuarenta y cinco minutos en que España tuvo el balón, el campo, el partido y la vida entera y decidió, por pura compasión deportiva, no hacer más daño del necesario.

Zapatero, un socialista agradecido

Tres en el primer tiempo y veinte perdonadas

Oyarzabal fue el verdugo con nombre y apellido. Actuó como delantero total: se ofreció constantemente, atacó espacios, generó ventajas y decidió dentro del área con una frialdad de cirujano que en otro contexto, contra una defensa que intentara defender, habría producido una tarde histórica. Tocó poco el balón para la influencia que tuvo, pero cada vez que lo tocó ocurrió algo relevante. Ese perfil de delantero que no necesita veinte intervenciones para cambiar un partido es exactamente lo que España había echado de menos durante años.

Los tres goles llegaron con una facilidad que resultaba casi incómoda de ver. La defensa saudí no salía, no presionaba, no metía el pie y no hacía absolutamente nada que pudiera interpretarse como un intento de evitar los tantos. Los centrales retrocedían ante cualquier aproximación española como si el balón fuera radioactivo. Los laterales dudaban entre subir y protegerse y optaban sistemáticamente por ninguna de las dos cosas. Los medios llegaban tarde a todo.

El resultado pudo ser perfectamente 8-0, 10-0 o lo que hubiera querido España si en lugar de administrar en la segunda parte hubiera seguido apretando con la misma intensidad del primero. El portero saudí hizo algunas paradas notables. El poste intervino un par de veces. Y España perdonó con una generosidad que ante rivales de mayor entidad podría costar caro.

Una cuadrilla de monjas en lugar de un equipo mundialista

Lo de Arabia Saudí merece un análisis específico porque lo que se vio no tiene precedentes fáciles en la historia reciente de los mundiales. No es que fueran inferiores, que lo son. Es que salieron al campo con la actitud del que ya sabe que va a perder y ha decidido que al menos no va a sufrir demasiado en el proceso.

Cero agresividad en los duelos. Cero atrevimiento con el balón. Cero intención de presionar la salida española. Pelotazos sin destino como única estrategia ofensiva. Ni una falta estratégica para cortar el ritmo cuando España encadenaba ataques. Ni un cambio de sistema cuando el marcador ya era inapelable. Ni una señal de vida colectiva en ningún momento del partido.

Una cuadrilla de monjas en excursión al estadio habría competido con más intensidad. Al menos las monjas habrían metido el pie alguna vez por devoción.

En un Mundial, presentarse con esa mezcla de rendición anticipada y falta de competitividad ante un equipo bien organizado no es una derrota. Es una declaración de intenciones que ningún seleccionador debería permitirse.

Las redes sociales: Zapatero, Abdalá y el tesoro sin explicar

Mientras España goleaba sobre el césped, en España se libraba otro partido igualmente entretenido en las redes sociales, donde la combinación de rival saudí y actualidad política española generó un ecosistema de memes de una creatividad y una crueldad que solo el humor español en estado puro puede producir.

El hilo conductor era demasiado obvio para ignorarlo. Arabia Saudí. El rey Abdalá. Las joyas de Zapatero. La bola que La Moncloa lleva semanas intentando hacer rodar, según la cual el tesoro de 1,3 millones de euros en gargantillas, pulseras, anillos y pendientes encontrado en la caja fuerte del despacho del expresidente fue un regalo del difunto monarca saudí durante su visita oficial de 2007, ha encontrado en este partido el contexto perfecto para ser convertida en objeto de burla colectiva y masiva.

Los memes se multiplicaron a velocidad de vértigo desde el pitido inicial. «Oyarzabal devuelve las joyas en especies». «Arabia Saudí ha venido a saldar la deuda con Zapatero». «Tres goles de cortesía del rey Abdalá desde el más allá». «Regalo protocolario de la Casa Real saudí: tres tantos y a casa». El ingenio colectivo español cuando tiene materia prima política y futbolística simultáneamente no tiene límite conocido.

La ironía central del chiste funciona porque la coartada de La Moncloa es tan inverosímil que se presta al humor con una facilidad que ningún guionista de comedia podría mejorar. Abdalá lleva muerto desde 2015, lo que le convierte en el alibi perfecto para una versión que todo el mundo encuentra igualmente ridícula. Que su selección nacional haya aparecido en el Mundial a recibir tres goles en el primer tiempo sin oponer resistencia alguna ha añadido una capa adicional de comicidad a un asunto que en términos judiciales es perfectamente serio.

«Los saudíes han venido a por las joyas y se han ido con tres goles de recuerdo» fue uno de los tuits más virales de la noche. «Abdalá manda saludos y un 0-3 de cortesía», otro. «La selección saudí ha actuado exactamente igual que Zapatero ante el juez: sin dar explicaciones y esperando que pase el tiempo», un tercero que combinaba los dos asuntos con una precisión que ningún analista político habría formulado mejor.

Lo que el partido revela de España

Más allá de los memes y del humor nacional, el 3-0 tiene valor real para calibrar las aspiraciones españolas en este torneo. Contra un rival que no compitió se ha visto un equipo ordenado, con ideas claras, con un delantero en estado de gracia y con capacidad de hacer daño desde múltiples puntos del campo.

Lo que no se ha visto, porque el rival no lo ha exigido, es cómo responde este equipo cuando alguien le aprieta de verdad. Esa pregunta tiene respuesta pendiente y se resolverá en los próximos partidos. Por ahora Oyarzabal es el mejor jugador del torneo en sus primeras jornadas y España ha enviado un mensaje claro al resto de participantes.

Arabia Saudí puede volver a casa sabiendo que ha sido noticia en España por dos motivos: los tres goles y los memes sobre las joyas del expresidente.

Abdalá habría estado orgulloso de ambos. O eso dice La Moncloa.