El Málaga se despierta de su pesadilla: asalto a Almería y billete a Primera

El 20 de junio de 2026 quedará grabado en la historia del malaguismo como la noche en que el equipo de los “bichos” rompió las barreras hacia la élite en el UD Almería Stadium.

Tras casi 3.000 días desde su último encuentro en la máxima categoría, el Málaga selló su ascenso con un 1-2 frente a la UD Almería, después del 0-0 cosechado en La Rosaleda, lo que dejaba todo por decidir.

Esta historia tiene tintes de cuento y refleja una lucha constante por la supervivencia económica, táctica y emocional.

Un club intervenido por la justicia desde 2020, que coqueteó con el descenso a Primera RFEF en noviembre, ha terminado celebrando su ascenso en campo ajeno, respaldado por una generación de canteranos y un plan de partido que maduró como un gol en el descuento.

De la pizarra al césped: cómo se logró vencer en Almería

El escenario era delicado: una final de playoff, un rival con ventaja de local y la necesidad imperiosa de marcar tras el empate sin goles en Málaga. No obstante, el equipo blanquiazul mostró algo poco habitual en una final tensa: paciencia.

Primer objetivo: enfriar el juego y mantener solidez defensiva.

Segundo: aprovechar los errores en salida del balón del Almería.

Tercero: confiar en la velocidad y frescura de los canteranos.

La noche cambió drásticamente en el minuto 64, cuando un error en la salida del balón por parte de Bonini abrió las puertas al 0-1. Dani Lorenzo robó el balón, Joaquín filtró un pase preciso y Chupe definió con tranquilidad. El guion del partido dio un giro radical: el Almería obligado a atacar; el Málaga legitimado para contragolpear.

Seis minutos más tarde, otro golpe contundente: David Larrubia, uno de los estandartes de esta generación, condujo un contraataque, se apoyó en Chupe y clavó el 0-2 en la escuadra. El plan blanquiazul se ejecutó casi a la perfección: presión selectiva, verticalidad en los últimos metros y eficacia letal.

El Almería reaccionó conforme marcan los manuales para equipos heridos. Leo Baptistao se inventó el 1-2 controlando con la rodilla, esquivando a Alfonso Herrero y anotando a puerta vacía. Aún quedaba tiempo para un buen rato de sufrimiento compartido entre andaluces: unos resistiendo, otros soñando con la prórroga. Los rojiblancos se volcaron; Baptistao estuvo cerca del doblete y el UD Almería Stadium vibraba como en las grandes ocasiones, pero el marcador no se movió más.

En términos narrativos, la crónica que firma MARCA bajo “El ‘Funes Buque’ amarra en un puerto de Primera” describe perfectamente ese tramo final, casi como un abordaje desesperado del Almería frente a una resistencia numantina del Málaga. Al sonar el pitido final, se veía a un equipo joven abrumado por las lágrimas, rodeado por una afición que había viajado con más fe que certezas.

Los canteranos: de “bichos” a héroes

El ascenso tiene un protagonista colectivo claro: la cantera. El Málaga llegó a esta final con una mayoría de jugadores formados localmente, apodados “los bichos” por su entrenador. Esto no es solo un guiño romántico; es también un reflejo económico, deportivo y cultural.

Económico Club bajo intervención judicial.

Presupuesto recortado y plantilla obligadamente reducida.

La cantera como solución real y no solo retórica. Deportivo Chupe y Larrubia anotan los goles del ascenso.

Dani Lorenzo y Joaquín son claves tanto en presión como en asistencias.

La energía juvenil sostiene al equipo durante los intensos 90 minutos. Cultural Identificación plena con los aficionados.

La narrativa del “regreso a casa” se entrelaza con el “orgullo de los chavales”.

La etiqueta de “equipo de Primera” vuelve a cobrar sentido en la capital costera.

En un fútbol cada vez más dominado por fondos inversores y movimientos mercantiles, el Málaga asciende gracias a una fórmula que puede parecer anacrónica pero se sostiene sobre cifras concretas: cantera, orden táctico y atención al detalle. Y sí, también hay una buena dosis de sufrimiento detrás que siempre resulta más impactante que una victoria sin complicaciones.

Ocho años entre sombras para una noche iluminada

Este ascenso cierra una etapa que ha sido para muchos malaguistas como un máster acelerado sobre resiliencia. Desde su descenso a Segunda hasta pasar por Primera RFEF antes de regresar nuevamente al playoff:

Administración concursal y control judicial sobre la entidad.

Salidas traumáticas, recortes drásticos y constantes cambios técnicos.

Una temporada 2025-26 donde coqueteó con el descenso antes de reaccionar e ingresar al playoff.

La final contra el Almería marca la tercera ocasión en cuatro años donde el cuarto clasificado logra ascender mediante promoción; esto refuerza aún más la idea de que este playoff es realmente una ruleta rusa emocional. Además, el Málaga se convierte en el primer club que asciende a Primera estando bajo intervención judicial; un récord tan peculiar como simbólico.

Mientras tanto, Málaga estalla en festejos tradicionales: balcones decorados, coches pitando alegremente, camisetas blanquiazules adornando cada esquina y un grito colectivo resonante: “¡El Málaga vuelve a Primera!” La capital costera, acostumbrada a mirar hacia el mar, vuelve ahora su mirada hacia las grandes ligas del fútbol español con algo más que nostalgia.

Qué implica este ascenso para el futuro

Este salto hacia Primera abre múltiples posibilidades cargadas tanto de ilusión como cautela:

Aumento significativo en ingresos procedentes de televisión y patrocinadores.

Posibilidad real para mantener a los mejores canteranos… al menos temporalmente.

Necesidad imperiosa de reforzar la plantilla sin desestabilizar al vestuario.

Urgencia por organizar definitivamente la situación institucional junto con su intervención judicial.

El riesgo radica siempre en confundir euforia con planificación deportiva adecuada. La base formada por canteranos no puede ocultar las exigencias propias de esta categoría; lo que separa una temporada tranquila de otra llena de pesadillas dependerá detalles tan sutiles como:

Calidad de los fichajes complementarios.

Capacidad para manejar la presión mediática y social.

Mantenimiento del modelo táctico que llevó al ascenso.

En cualquier caso, el Málaga regresa a un terreno donde se siente como en casa. Y La Liga gana así un actor capaz no solo de atraer audiencias sino también emociones intensas gracias a su masa social sólida y su emblemático estadio La Rosaleda.

Curiosidades sobre el ascenso malaguista

El Málaga vuelve a Primera casi 3.000 días después de su último partido allí.

después de su último partido allí. Asciende estando intervenido judicialmente , algo inédito hasta ahora en nuestro fútbol.

, algo inédito hasta ahora en nuestro fútbol. Chupe y Larrubia , figuras destacadas ante Almería, son productos genuinos de su cantera.

, figuras destacadas ante Almería, son productos genuinos de su cantera. El empate inicial (0-0) logrado en La Rosaleda parecía encajar mejor con un duelo estratégico que entre dos equipos ofensivos destacados esta temporada.

Pese al empuje final y al gol marcado por Leo Baptistao , el Almería quedó “a las puertas” del ascenso.

, el Almería quedó “a las puertas” del ascenso. En noviembre pasado, incluso miraron hacia abajo buscando evitar descender antes de remontar hasta llegar al playoff donde culminaron este éxito.

Es ya la tercera vez dentro cuatro temporadas que logra ascender mediante promoción quien terminó cuarto clasificado.

que logra ascender mediante promoción quien terminó cuarto clasificado. Este relato incluye otro capítulo dramático: ese gol marcado al minuto 124’ meses atrás contra Tarragona impidió una eliminación dolorosa definiendo así también parte del carácter del equipo.

La élite vuelve a tener acento malagueño; ahora queda saber cuánto perdurará este eco vibrante proveniente uno de los puertos más emotivos del fútbol español.

Fuentes: crónica publicada por MARCA titulada “el ‘Funes Buque’ amarra en un puerto de Primera”.