Mundial 2026: Alemania da la vuelta al marcador en el 94 y vuelve a brillar

20 de junio de 2026.

A Alemania le costó sudar, mantener la paciencia y enfrentar un par de imprevistos, pero logró encontrar la red en el minuto 94, superando a Costa de Marfil por 2-1 y asegurando su pase a los cruces del Mundial. El héroe indiscutible de la velada fue Deniz Undav, quien firmó un doblete que revirtió el tanto inicial de Franck Kessié, devolviendo a la selección germana a la fase eliminatoria después de tres Mundiales.

El desarrollo del encuentro estuvo lejos de ser tranquilo. Costa de Marfil abrió el marcador con un gol de Kessié, en una etapa del partido donde los africanos se mostraron sólidos en defensa y peligrosos al contragolpear. Alemania, que había arrancado su participación con una goleada ante Curazao, no se desanimó pese a las dificultades, aunque durante gran parte del encuentro dio la impresión de que buscaba el botón correcto para encender su juego.

Undav, de solución a figura clave

El cambio en el banquillo fue determinante. Julian Nagelsmann movió piezas al introducir a Undav, quien respondió como si estuviera esperando ese pase toda su vida. Primero empató con un remate preciso y luego apareció en el minuto 94 para sellar la remontada tras una jugada brillante de Nmecha, que descolocó a la defensa marfileña.

El impacto del joven delantero ha sido instantáneo: ya suma tres goles y una asistencia en este Mundial, cifras que explican por qué este partido se transformó en una especie de ritual alemán de sufrimiento, fe y redención. En AS, lo resumían con un titular revelador: “Undav se viste de Klose”, una comparación tentadora pero arriesgada, ya que las analogías con los grandes delanteros alemanes suelen tener una vida corta hasta que llega el siguiente partido para ponerlas a prueba.

Tres torneos sin éxito y una selección que recupera su esencia

Esta victoria tiene un significado más profundo que simplemente avanzar a la siguiente ronda. Alemania había quedado fuera en Rusia 2018 y Qatar 2022, dos tropiezos que habían alimentado la percepción de una selección desconectada de su rica tradición competitiva. Por eso, este triunfo no solo asegura clasificación; también mejora, aunque sea parcialmente, una imagen reciente demasiado vinculada al bloqueo cuando las cosas se complican.

Desde una perspectiva futbolística, hay varias conclusiones. Alemania ha ganado consistencia ofensiva con Undav, ha recuperado cierta autoridad emocional y ha demostrado que todavía sabe cómo ganar partidos difíciles. Esos encuentros que no se resuelven con posesiones atractivas ni discursos sobre un ADN competitivo. En contraste, Costa de Marfil demostró que puede competir con organización y experiencia, pero también aprendió que un error en los momentos decisivos contra una gran selección puede resultar fatal.

Dato Alemania Costa de Marfil Resultado 2 1 Goleadores Undav (2) Kessié (1) Momento decisivo Minuto 94 Desgaste final Lectura Clasificación y alivio Buen inicio, castigo final

Reflexiones sobre el partido y lo que viene

El próximo reto para Alemania será cerrar la fase de grupos sintiendo la tranquilidad de estar vivos en el torneo, con Undav convertido en uno de sus protagonistas. El delantero del Stuttgart ha pasado de ser una solución temporal a convertirse en pieza fundamental; algo esencial en un Mundial tanto como contar con una defensa sólida o un plan táctico bien definido.

Por otro lado, Kessié dejó claro que tiene lo necesario para brillar en grandes noches. Su actuación demuestra que Costa de Marfil posee fútbol para competir, aunque les falta contundencia cuando el marcador y el tiempo juegan en su contra. Ese gol en el 94 es un reflejo perfecto del tipo de noche vivida por la selección alemana: esos momentos donde todo parece dirigirse hacia un empate hasta que aparece un delantero decidido a cambiar el rumbo.

Curiosidades

Undav ya había dejado su huella notable en este Mundial gracias a su capacidad ofensiva, convirtiéndose así en uno de los nombres más destacados del ataque alemán.

ya había dejado su huella notable en este Mundial gracias a su capacidad ofensiva, convirtiéndose así en uno de los nombres más destacados del ataque alemán. La comparación con Miroslav Klose cobró fuerza rápidamente gracias a su impacto inmediato y su habilidad para aparecer donde más duele.

cobró fuerza rápidamente gracias a su impacto inmediato y su habilidad para aparecer donde más duele. No solo Alemania ganó: también rompió con dos torneos consecutivos sin avanzar en la Copa del Mundo.

Kessié , habitual mediocampista destacado por su trabajo y llegada, volvió a demostrar su capacidad para marcar goles importantes.

, habitual mediocampista destacado por su trabajo y llegada, volvió a demostrar su capacidad para marcar goles importantes. El 2-1 llegó en el minuto 94, ese instante tan famoso en el fútbol donde suele inclinarse la balanza hacia quienes saben aguantar un poco más.

[Fuentes]

AS.com: Undav se viste de Klose

[/Fuentes]