Cabo Verde golpea de nuevo y deja a Uruguay al borde del abismo

Cabo Verde sigue desafiando cualquier pronóstico en su primera participación mundialista. Tras puntuar frente a España, el conjunto africano volvió a sorprender al empatar con Uruguay en un partido marcado por errores defensivos decisivos del equipo sudamericano. El resultado complica seriamente las opciones de los de Marcelo Bielsa, que ahora dependen de una victoria obligatoria ante España para seguir con vida.

El equipo uruguayo comenzó con intensidad, presionando alto y mostrando una versión más cercana a su mejor nivel, similar a la segunda mitad ante Arabia Saudí. Sin embargo, se encontró con un rival combativo, ordenado y capaz de incomodar en cada disputa, como ya había demostrado previamente.

El encuentro arrancó con tensión, interrupciones constantes y varios choques entre jugadores. Uruguay generó la primera ocasión clara, pero no logró concretarla. Poco después, un error en una falta lateral cambió el rumbo del partido: Kevin Pina aprovechó una barrera mal colocada y la mala posición de Muslera para firmar el primer gol de la historia de Cabo Verde en un Mundial.

El tanto descolocó a Uruguay y dio alas a los africanos, que dominaron durante varios minutos. Sin embargo, en el tramo final de la primera parte llegó una jugada caótica que desembocó en el empate. Mientras un jugador caboverdiano permanecía en el suelo esperando la interrupción del juego, la acción continuó y Uruguay terminó igualando el marcador.

Antes del descanso, la situación empeoró para Cabo Verde. Con un jugador momentáneamente fuera del campo, los sudamericanos aprovecharon para completar la remontada en el tiempo añadido, dejando un 2-1 que parecía encarrilar el partido.

En la segunda mitad, Uruguay tomó el control, pero volvió a cometer un error grave en defensa. Un pase impreciso obligó a Muslera a salir precipitadamente, lo que permitió a Helio Varela marcar a puerta vacía y devolver la igualdad al marcador.

El equipo de Bielsa intentó reaccionar con insistencia. Incluso llegó a marcar un tercer gol que fue anulado por fuera de juego milimétrico. En los últimos minutos, Valverde tuvo la oportunidad de decidir el encuentro en una falta peligrosa, pero el marcador ya no se movió.

El empate supo a victoria para Cabo Verde, que continúa firmando un debut histórico tras sumar puntos frente a dos campeonas del mundo. Mientras tanto, Uruguay queda en una situación límite, obligado a ganar en la última jornada para evitar una eliminación prematura.