Messi lidera a una Argentina sólida y sin fisuras hacia la siguiente ronda

Argentina volvió a demostrar por qué es la vigente campeona del mundo. En un partido exigente desde lo físico, pero controlado desde el juego, el equipo de Lionel Scaloni superó a una Austria combativa que nunca encontró la forma de inquietar de verdad.

El gran fue protagonista, una vez más, Lionel Messi. El capitán escribió dos goles que marcaron el rumbo del encuentro y consolidaron su impacto en el torneo. Su primer tanto llegó tras varios avisos previos, incluyendo un penalti desperdiciado y dos oportunidades claras que obligaron a intervenir al guardameta rival. Finalmente, en el minuto 38, encontró premio con una definición que abrió el marcador y encaminó el triunfo.

Más allá de Messi, Argentina dejó claro que su fortaleza es colectiva. La solidez defensiva de la zaga, el equilibrio en el centro del campo y la movilidad ofensiva construyen un bloque difícil de desarrollar. No depende de una sola figura, aunque su estrella siga marcando diferencias en los momentos clave.

El encuentro tuvo un tono físico elevado, con choques constantes y un ritmo trabado en varios tramos. Austria apostó por la intensidad y el juego directo, pero careció de creatividad para romper la estructura argentina, que respondió con paciencia, circulación y golpes precisos en ataque.

En la segunda mitad, el ritmo bajó y el partido entró en una fase más controlada. Argentina gestionó la ventaja sin sobresaltos, aunque sufrió la preocupación por la salida de uno de sus pilares defensivos. Mientras tanto, el rival intentó variar piezas sin lograr cambiar el guion.

Cuando el partido parecía cerrado, Messi volvió a aparecer en el tiempo añadido para sellar el resultado con su segundo gol, confirmando una actuación determinante y ampliando su legado en la competición.

La Albiceleste avanza con paso firme, combinando talento individual y colectiva. Si alguien quiere frenarla, necesitará algo más que intensidad: hará falta fútbol, ​​precisión y mucha contundencia.