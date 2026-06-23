Mbappé lidera a Francia en un partido interminable marcado por la tormenta

Francia dio un paso firme hacia la siguiente fase del Mundial 2026 en un encuentro tan accidentado como desigual, condicionado por una tormenta que obligó a detener el juego durante más de dos horas. El combinado de Didier Deschamps se impuso con claridad a Irak en Filadelfia, en una noche donde Kylian Mbappé volvió a ser determinante.

El conjunto francés llegaba reforzado tras su triunfo inicial ante Senegal y no tardó en mostrar su superioridad. Mbappé, en estado de gracia, abrió el marcador tras una acción individual en la que resolvió con potencia después de una jugada iniciada con Olise. Era su tercer gol en el torneo y una nueva muestra de liderazgo ofensivo.

Mientras tanto, Irak trataba de mantenerse en pie tras el duro golpe encajado en su debut frente a Noruega. Sus problemas aumentaron con la lesión de Hussein, su principal referencia en ataque, justo en una pausa que resultaba casi innecesaria ante la intensa lluvia que ya empapaba el estadio.

El partido avanzaba bajo un diluvio constante, con un arbitraje permisivo que dejó pasar varias acciones bruscas. Francia dominaba sin excesiva prisa, gestionando el ritmo y buscando conexiones entre Dembélé, Olise y un omnipresente Mbappé, mientras Irak resistía como podía.

La situación dio un giro surrealista al descanso. La tormenta eléctrica obligó a desalojar parcialmente las gradas y a suspender el encuentro, que no se reanudó hasta varias horas después. Cuando el balón volvió a rodar, Irak aún parecía desconectada, y lo pagó caro: un error en la salida de balón permitió a Dembélé asistir a Mbappé para el segundo tanto.

Con el rival ya hundido, Francia sentenció poco después con otro gol, esta vez de Dembélé, culminando una jugada colectiva. A partir de ahí, el partido quedó visto para sentencia, con cambios en ambos equipos y sin más historia en el marcador.

El pitido final cerró un duelo insólito, más largo de lo habitual y marcado por la meteorología, pero que confirmó la superioridad francesa. Mbappé, protagonista absoluto, fue el gran nombre de una noche en la que brilló incluso bajo la tormenta.