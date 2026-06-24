Cristiano responde a todos: goles, liderazgo y silencio para sus críticos

Cristiano Ronaldo volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir el ruido en goles. Después de varios días en los que no solo las críticas externas, sino también ciertas dudas dentro del propio vestuario parecían cuestionar su peso en el equipo, el delantero portugués respondió con autoridad sobre el césped.

En menos de una parte, dejó claro que su instinto sigue intacto. Dos goles – y pudieron ser más- bastaron para desmontar cualquier debate sobre su vigencia y para recordar que, cuando Portugal necesita certezas arriba, su figura sigue siendo imprescindible. Esta vez, no solo cerró bocas fuera, sino también algunas dentro del grupo que habían empezado a mirarle con escepticismo.

El partido, además, acompañó. Uzbekistán ofreció facilidades desde el inicio, y a los pocos minutos Cancelo encontró espacio por banda para asistir a un Cristiano que no perdonó en el primer palo. Poco después, Nuno Mendes sorprendió en una acción a balón parado para ampliar la ventaja, dejando el encuentro muy encarrilado.

Portugal, a diferencia de otros partidos recientes, no bajó la intensidad tras el segundo gol. Solo un intento aislado del rival, anulado por falta previa, interrumpió el dominio de los de Roberto Martínez. El resto fue un monólogo que tuvo su punto culminante antes del descanso, cuando Bruno Fernandes filtró un balón perfecto que Cristiano transformó con una definición precisa, evocando sus mejores años.

Con el partido decidido, el ritmo bajó tras el descanso, pero no la ambición del ‘7’. Siempre activo, buscó el tercer gol y estuvo cerca de lograrlo, aunque el guardameta rival evitó el hat-trick. El cuarto tanto llegó en una jugada desafortunada para Uzbekistán, con un autogol tras un saque de esquina, y Rafa Leao se encargó de cerrar la goleada.

Más allá del resultado, el mensaje fue claro. Cristiano no solo sigue marcando diferencias, sino que también ha recordado a quienes dudaban —dentro y fuera— que aún tiene mucho que decir. Portugal ya mira al Mundial con otra cara, y su líder ha vuelto a colocarse en el centro de todo.