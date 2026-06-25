Vinicius impulsa a la Seleçao con una exhibición ante una débil Escocia

Brasil confirmó su crecimiento con una actuación convincente frente a Escocia, a la que superó con claridad en todas las fases del juego. La gran figura fue Vinicius Junior, autor de dos goles y líder ofensivo de un equipo que mostró ambición, control y contundencia. La Seleçao, que además recuperó a Neymar tras una larga ausencia, cerró la fase como líder con una imagen sólida y fiable.

El partido se desequilibró muy pronto. Apenas habían pasado siete minutos cuando un grave error en la salida de balón de la defensa escocesa permitió a Vinicius adelantar a los suyos tras superar con facilidad al guardameta Gunn. El golpe dejó tocado al conjunto británico, que nunca logró asentarse sobre el césped.

Brasil manejó el ritmo con paciencia, esperando nuevas oportunidades que llegaron poco después. Vinicius volvió a imponerse a la zaga rival en otra acción de presión, aunque una discutida decisión arbitral anuló lo que parecía un gol legal. Pese a ello, el dominio sudamericano no se resintió.

Escocia intentó reaccionar con su juego directo, buscando centros laterales y acciones a balón parado, pero apenas inquietó a Alisson. Mientras tanto, Brasil seguía generando peligro con combinaciones rápidas y movilidad en ataque. Cunha estuvo cerca de ampliar la ventaja antes de que, finalmente, Vinicius firmara el segundo tras una gran acción colectiva.

Antes del descanso, el marcador pudo ser aún más amplio, y tras la reanudación el guion no cambió. Brasil mantuvo el control y siguió acumulando ocasiones, con un Vinicius imparable que rozó el hat-trick en varias acciones claras.

El tercer gol llegó tras una jugada bien elaborada desde el centro del campo que Cunha culminó para sentenciar el encuentro. Con el partido decidido, todas las miradas se dirigieron a Neymar, que regresó al equipo nacional tras más de tres años. El delantero participó con intensidad y dejó algunos destellos, aunque el protagonismo siguió siendo para Vinicius.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti dejó una sensación de autoridad y candidatura firme, con un ataque en plena forma y una identidad reconocible que le permite mirar al torneo con ambición.