Ecuador desafió el destino y firma una clasificación épica contra Alemania

Ecuador se negó a aceptar su destino y acabó colándose en los dieciseisavos con una actuación cargada de fe y resistencia. Todo parecía torcerse: un inicio adverso, decisiones arbitrales discutidas y la necesidad de que el otro partido acompañara. Sin embargo, un golpe certero de Gonzalo Plata en los minutos finales transformó la angustia en euforia y dio un giro total a la historia.

El encuentro comenzó con el peor escenario posible para los sudamericanos. Apenas habían pasado unos instantes cuando Alemania tocó primero. Wirtz encontró a Sané en la frontal y el atacante no perdonó. La jugada desató protestas por una posible falta previa, pero el tanto subió al marcador. Para colmo, desde el otro partido llegaban malas noticias con el gol de Costa de Marfil.

Lejos de hundirse, Ecuador reaccionó con carácter. Angulo se sorprendió con un disparo lejano que se coló tras una trayectoria incómoda para Neuer, firmando el empate y, de paso, el primer gol del equipo en el torneo tras una larga sequía ofensiva. A partir de ahí, el equipo encontró algo de equilibrio, con Caicedo marcando el ritmo en el centro del campo.

Tras el descanso, el partido volvió a ponerse cuesta arriba cuando un penalti señalado a favor de Alemania parecía inclinar la balanza. Sin embargo, la intervención del VAR corrigió la acción por una infracción previa y devolvió la esperanza a los ecuatorianos.

El duelo se mantuvo abierto, con ocasiones en ambas áreas. Alemania tuvo opciones claras para sentenciar, pero perdonó en el momento clave. Y en el fútbol, ​​errores esos se pagan. En la siguiente jugada decisiva, Plata apareció con instinto para aprovechar un balón suelto en el área y firmar el gol que cambiaría todo.

Ese tanto desató la locura entre los aficionados ecuatorianos y terminó de hundir a una Alemania irreconocible, muy lejos del nivel esperado. En los minutos finales, Ecuador resistió con todo lo que tenía, consciente de lo que estaba en juego.

Contra pronósticos, contra la presión y contra las circunstancias, La Tri selló una clasificación que sabe a hazaña.