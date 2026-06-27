Cabo Verde desafía la lógica y se cuela en la historia del Mundial

Cabo Verde ha convertido su estreno mundialista en una auténtica epopeya. El pequeño país insular ha logrado clasificarse para los dieciseisavos de final en su primera aparición en el torneo, un hito que quedará grabado en la memoria colectiva de su gente. Lo hace además en circunstancias poco convencionales: como el segundo clasificado con menos puntos. Pero ese detalle pierde importancia ante la magnitud del logro.

El premio es mayúsculo: enfrentarse a la vigente campeona del mundo, Argentina. Sin embargo, lejos de intimidarse, el equipo caboverdiano vive el momento con orgullo y ambición. Ya han demostrado que pueden competir de tú a tú contra selecciones de primer nivel, dejando atrás a rivales con mayor experiencia.

La jornada decisiva estuvo marcada por múltiples escenarios cruzados. Cabo Verde y Arabia Saudí dependían de lo que ocurriera en el duelo entre España y Uruguay. Con el favoritismo español sobre la mesa, cualquier gol de los europeos podía alterar el destino del grupo, añadiendo tensión desde el primer minuto.

El encuentro en Houston comenzó con nervios en el conjunto africano, superado en los primeros compases por una Arabia Saudí más ordenada. Sin embargo, el dominio saudí no se tradujo en peligro real. La primera ocasión clara no llegó hasta pasada la veintena de minutos, cuando Semedo obligó al portero Al Owais a intervenir.

A medida que avanzaba el partido, Cabo Verde fue soltándose. La lesión de Al Tambakti desajustó a los saudíes y permitió a los africanos ganar confianza. Aun así, el choque se mantuvo cerrado, con escasas oportunidades y mucho juego táctico.

Tras el descanso, y con noticias favorables desde el otro partido, se esperaba un aumento del ritmo. Pero Arabia Saudí no logró dar el paso adelante que necesitaba. Cabo Verde, en cambio, asumió el control y estuvo cerca de marcar con un potente disparo lejano de Kevin Pina.

En el tramo final, los saudíes necesitaban un gol para seguir adelante, pero su falta de claridad ofensiva lo hizo imposible. Las mejores ocasiones volvieron a ser para Cabo Verde, que se topó con un inspirado Al Owais en los intentos de Laros Duarte y Garry Rodrigues.

El pitido final desató una mezcla de tensión y esperanza. Los jugadores caboverdianos formaron un círculo en el campo mientras aguardaban el desenlace del otro partido. Cuando se confirmó la clasificación, la celebración fue inmediata: historia pura para una selección que ya ha demostrado que los sueños, incluso los más improbables, pueden hacerse realidad.