Cabo Verde, el héroe inesperado del Mundial que reta a Argentina

Hay historias que el fútbol inventa de vez en cuando para recordarnos que el deporte puede ser más generoso con los humildes de lo que la lógica permite.

Cabo Verde, un archipiélago atlántico con poco más de medio millón de habitantes, está protagonizando una de esas historias en el Mundial 2026.

Los Tiburones Azules se han clasificado para los dieciseisavos de final en su primer Mundial de la historia sin haber ganado un solo partido, con tres empates que suman tres míseros puntos, y celebrando un 0-0 contra Arabia Saudí como si hubieran ganado una Copa del Mundo.

El cuento de hadas tiene ahora su siguiente capítulo: Argentina y Messi en el Hard Rock Stadium de Miami el 3 de julio. De la cenicienta al ogro más temido del torneo. Del milagro aritmético al partido más difícil del mundo.

Cómo se clasificó una selección sin victorias

La trayectoria de Cabo Verde en el grupo H es una de esas anomalías estadísticas que solo el fútbol puede producir. Tres partidos, tres empates, tres puntos. Suficiente para pasar como segundo del grupo.

El primer empate fue el que nadie esperaba: 0-0 contra España, campeona de Europa y del mundo, en un partido donde el portero Vozinha, con 40 años cumplidos y convertido instantáneamente en celebridad mundial, hizo paradas que deberían ser imposibles para alguien de su edad y su historial. El segundo empate fue el más épico: 2-2 contra Uruguay, con momentos en que los caboverdianos dominaron el partido contra una selección que ha ganado dos Mundiales. El tercero fue el más estratégico: 0-0 contra Arabia Saudí en Houston, abrazado como oro puro porque lo único que Cabo Verde necesitaba era no perder.

La clasificación llegó en el NRG Stadium de Houston de la única forma en que podía llegar: mirando otra pantalla. Cuando España marcó el gol que derrotaba a Uruguay en Guadalajara, los jugadores caboverdianos estallaron en una celebración que no tenía nada que ver con el partido que habían jugado ellos. Habían empatado a cero y festejaban como campeones. El fútbol en estado puro.

El puesto 69 del mundo que dejó en ridículo al grupo

Cabo Verde ocupa el puesto 69 del ranking FIFA. Jamás había disputado una fase final de Mundial. Y sin embargo terminó el grupo H invicta, por delante de Uruguay, dos veces campeón del mundo, y de Arabia Saudí, que tiene más presupuesto en un año que el fútbol caboverdiano en una década.

El secreto no es ningún misterio: organización defensiva de primer nivel, líneas muy compactas, fe absoluta en las jugadas a balón parado y un portero que en ocasiones parece capaz de detener todo lo que le tiran. Vozinha, nacido en Portugal como muchos jugadores de la selección caboverdiana que aprovecha la diáspora de sus emigrantes para ampliar su cantera, ha sido el hombre del torneo en términos de rendimiento individual relativo a las expectativas previas.

El estilo de Cabo Verde es el que más pesadillas produce a los equipos favoritos: no tienen la posesión pero tampoco la necesitan, son extraordinariamente difíciles de romper y tienen la velocidad y la organización para castigar cualquier error en las transiciones. Es la selección que nadie quería en los dieciseisavos. Y sin embargo ahí están.

El premio y el castigo: Messi y Argentina en Miami

El sorteo de los cruces de dieciseisavos no pudo ser más teatral para los intereses narrativos del torneo. Cabo Verde se medirá con Argentina, la vigente campeona mundial, el equipo de Lionel Messi en lo que muy probablemente sea el último gran torneo de su carrera, en el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios más espectaculares del Mundial.

Las casas de apuestas colocan a Argentina como favorita abrumadora, lo cual es perfectamente razonable. Argentina tiene a Messi, a Di María, a Álvarez, a una de las defensas más experimentadas del mundo y la condición de campeona mundial que no ha mostrado síntomas de crisis en ningún momento de la fase de grupos. Cabo Verde tiene tres empates, un portero milagroso y el apoyo de todo el planeta que ama las historias de superación.

El guion táctico está escrito de antemano. Argentina controlará la posesión y la iniciativa. Cabo Verde se replegará, protegerá su área con todos los efectivos disponibles y esperará el error o la jugada de estrategia a balón parado que pueda provocar el caos. Si el partido llega al minuto 70 con el marcador igualado, la tensión en el banco argentino será visible.

Messi contra la Cenicienta

Para Lionel Messi, este partido tiene la presión de quien no puede permitirse el ridículo histórico de caer ante Cabo Verde pero al mismo tiempo la obligación de respetar a un rival que ha demostrado que es capaz de neutralizar a cualquiera.

El mejor jugador de la historia del fútbol llega a este Mundial con la misión de despedirse del escenario más grande con la cabeza bien alta. Ganó el Mundial de Catar 2022, completando el único título que le faltaba en su palmarés ya perfecto, y este Mundial 2026 puede ser su canto del cisne o un capítulo más de una carrera que ha desafiado sistemáticamente todas las leyes del tiempo y del rendimiento.

Ante una defensa replegada como la caboverdiana, Messi necesitará su versión más creativa: la del que encuentra el pase imposible entre líneas, la del que inventa el espacio donde no existe. Si Vozinha repite otra tarde milagrosa bajo los palos, el partido puede alargarse más de lo previsto. Y si Cabo Verde marca primero, el Mundial 2026 tendrá su mayor sorpresa de la historia.

El milagro que ya está consumado

Independientemente de lo que ocurra en Miami, Cabo Verde ya ha conseguido algo que ningún libro de historia del fútbol podrá quitarle. Un país de medio millón de habitantes, en su primer Mundial, invicto en la fase de grupos, clasificado para los dieciseisavos. Con un portero de 40 años como figura del torneo. Celebrando un empate a cero como si fuera el mejor momento de sus vidas.

El cuento de hadas perfecta del Mundial 2026 tiene bandera caboverdiana y huele a océano atlántico.

Lo que venga después es bonus.