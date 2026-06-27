Dembélé desdibuja el esperado duelo de titanes y Francia asegura el liderato

La noche prometía el duelo de los goleadores, Mbappé contra Haaland, el choque de los dos delanteros más mediáticos del planeta.

Lo que hubo fue un monólogo de Ousmane Dembélé, que firmó un hat-trick en 32 minutos contra una Noruega que realizó diez rotaciones y dejó a Haaland en el banquillo contemplando la goleada con el chándal puesto.

Francia termina primera de grupo con autoridad. Y el Mundial 2026 tiene ya suficientes partidos disputados como para identificar quiénes son los jugadores que están siendo determinantes.

Dembélé: el crack que nadie esperaba que fuera el crack

La historia de Ousmane Dembélé en el fútbol ha sido siempre la del talento que prometía más de lo que entregaba. Las lesiones en el Barcelona, la inconsistencia, la sensación permanente de que ese chico podía ser mucho mejor de lo que era. El Mundial 2026 está siendo su respuesta definitiva a todos esos interrogantes.

Tres goles en 32 minutos contra Noruega. Velocidad, desborde, definición y una presencia entre líneas que rompió el partido antes de que los escandinavos pudieran asentarse. El delantero del PSG no necesita muchas intervenciones para cambiar un partido: tiene la capacidad de decidirlo en dos o tres acciones ejecutadas con la precisión del que sabe exactamente lo que hace.

En un Mundial donde los grandes nombres suelen alimentarse de su leyenda, Dembélé está presentando algo diferente: resultados concretos, goles reales y la demostración de que cuando juega con regularidad y dentro de un plan definido es un futbolista de primer nivel. Sus cifras en el torneo ya lo igualan con Mbappé, Vinícius y Haaland en la tabla de goleadores.

Mbappé: el capitán que busca su Mundial

Kylian Mbappé llega a este Mundial con la presión de quien tiene todo para ganarlo y sabe que el tiempo de las excusas se ha acabado. Campeón del mundo en 2018 con 19 años, subcampeón en 2022 en Catar donde fue el máximo goleador del torneo con ocho tantos incluyendo un hat-trick en la final, el capitán de Francia juega ahora como estrella del Real Madrid y con la madurez de quien ha ganado prácticamente todo en el fútbol de clubes.

Su Mundial 2026 está siendo el de la consistencia más que el del espectáculo desbordante. No siempre es el jugador más brillante sobre el campo, pero es el más determinante cuando el partido lo requiere. Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos, la velocidad que ningún defensa del mundo puede neutralizar completamente y su frialdad en el área lo convierten en el favorito natural al Botín de Oro del torneo.

La aparición de Dembélé como finalizador fiable añade una capa adicional al arsenal francés: los rivales ya no pueden concentrar todos sus esfuerzos defensivos en Mbappé porque el otro extremo puede hacer exactamente lo mismo.

Haaland: la gran pregunta sin responder todavía

Erling Haaland no pisó el campo contra Francia. El seleccionador noruego Ståle Solbakken tomó la decisión de reservarlo completamente en un partido que Noruega ya tenía clasificada y en que la prioridad era llegar frescos a la fase eliminatoria. Tiene su lógica. Tiene también el riesgo de que si Noruega cae en el siguiente cruce, la pregunta sobre si merecía la pena reservarlo será muy incómoda de responder.

Lo que se sabe de Haaland en este Mundial hasta ahora es que cuando ha jugado ha sido decisivo. El noruego del Manchester City es la máquina goleadora más eficiente del fútbol mundial: necesita menos ocasiones que cualquier otro delantero para convertir y tiene una capacidad física que le permite dominar a los defensas más robustos del planeta. Si Noruega llega lejos, Haaland será el motivo.

Vinícius Júnior: Brasil en modo show

El extremo del Real Madrid está siendo uno de los jugadores más espectaculares del torneo. Vinícius en un Mundial es exactamente lo que los aficionados al fútbol esperan del fútbol brasileño: desborde, creatividad, descaro y esa capacidad de hacer que los defensas parezcan jugadores de categorías inferiores cuando los encara en velocidad.

Brasil llega al torneo con la presión acumulada de cuatro décadas sin ganar un Mundial, la última en 1994, y con la determinación de que esta generación, con Vinícius, Rodrygo, Raphinha y Endrick, es la más dotada que ha tenido en mucho tiempo. Vinícius es su arma más peligrosa y la más impredecible, que es exactamente el tipo de jugador que puede decidir un partido en un momento de inspiración individual.

Lamine Yamal: el más joven y el más atrevido

Lamine Yamal tiene 17 años y está jugando un Mundial como si llevara toda la vida haciéndolo. El extremo del Barcelona es el jugador más joven del torneo y posiblemente el más atrevido: no hay situación que le intimide, no hay defensa que lo haga dudar y no hay momento que sea demasiado grande para él.

España lo ha convertido en pieza central de su ataque junto con Nico Williams, y la combinación de ambos extremos jóvenes con la solidez del juego posicional español está produciendo uno de los fútboles más atractivos del torneo. Si España llega lejos, Yamal será una de las razones. Y si no llega, habrá demostrado de todas formas que está destinado a dominar el fútbol mundial durante la próxima década.

Pedri y el centro del campo más completo

Entre los jugadores que no son delanteros y que sin embargo están siendo determinantes en el torneo, Pedri merece mención especial. El centrocampista del Barcelona es el cerebro del juego de España: controla el ritmo, filtra los pases en el momento preciso, recupera el balón con una intensidad que desmiente su apariencia física y tiene la capacidad de aparecer en el área en el momento justo para marcar o asistir.

Es el heredero más directo del estilo de Iniesta y Xavi y el mejor centrocampista de su generación en el fútbol europeo. En un Mundial donde los equipos que controlan el centro del campo suelen llegar más lejos, Pedri es la garantía de España.

Oyarzabal: la revelación del torneo

Mikel Oyarzabal está siendo la gran revelación del Mundial 2026 y uno de los motivos por los que España es candidata real al título. El delantero de la Real Sociedad ha demostrado que no necesita muchas intervenciones para cambiar un partido: cuando toca el balón en el área algo sucede. Frío, preciso, inteligente en sus movimientos y con una lectura del juego que convierte cada ocasión en una amenaza real.

Su actuación contra Arabia Saudí, con goles y asistencias en un partido dominado de principio a fin, fue la carta de presentación más contundente posible en un torneo donde muchos esperaban que el protagonismo ofensivo recayera en jugadores más mediáticos.

Lo que el torneo está demostrando

El Mundial 2026, con 48 selecciones y el mayor formato de la historia, está produciendo un panorama en que los grandes favoritos, Francia, Brasil, España, Argentina y Portugal, están confirmando su condición de candidatos mientras algunos equipos de segunda línea están dando sorpresas que enriquecen el torneo.

Lo que está claro es que este Mundial tiene cracks suficientes para producir momentos históricos en la fase eliminatoria. Mbappé contra Vinícius. Haaland cuando aparezca. Yamal desafiando a los mejores defensas del mundo. Dembélé continuando su particular redención personal con el hat-trick más inesperado del torneo.

La fase de grupos ha sido el aperitivo. Lo que viene a partir de los octavos de final es lo que este Mundial promete que será memorable.