España sobrevive al carrusel de patadas de Uruguay y gana por la mínima

España salió viva de un duelo áspero, más cercano a una pelea constante que a un partido de fútbol. En medio de choques, interrupciones y tensión continua, el equipo de Luis de la Fuente se llevó el liderato del grupo gracias a un gol nacido de un fallo clamoroso de Muslera tras un disparo sin aparente peligro de Álex Baena. Uruguay, que apostó por incomodar desde el contacto físico y encontró permisividad arbitral, queda eliminada antes de tiempo.

El encuentro nunca permitió que España desarrollara su estilo. Cada intento de combinación se veía cortado por faltas, empujones o entradas al límite. El árbitro, Ismail Elfath, perdió pronto el control del partido, permitiendo un nivel de dureza impropio de una cita mundialista. En ese contexto, proteger la integridad física parecía tan importante como conservar el balón.

Aun así, entre el desorden emergieron destellos individuales. Lamine Yamal, vigilado de cerca, logró generar peligro en acciones aisladas, mientras el equipo trataba de adaptarse a un escenario completamente hostil.

El momento decisivo llegó justo antes del descanso. Baena probó suerte con un disparo lejano que Muslera no supo resolver, dejando escapar un balón sencillo que acabó en gol. En la misma jugada, Uruguay perdió a Ugarte por lesión, debilitando su estructura en el centro del campo. Hasta entonces, el partido ofrecía poco más que desgaste y fricción.

Marcelo Bielsa había diseñado un plan incómodo, basado en la presión, la intensidad y el choque constante. Su equipo logró desactivar el juego español durante muchos minutos, apoyado además en la figura de Bentancur, que dominó el ritmo pese a su reciente inactividad.

Luis de la Fuente respondió reforzando el físico del equipo con la entrada de jugadores como Merino y Marcos Llorente. España tenía más presencia, pero no control. Uruguay crecía con el paso de los minutos, aunque sin claridad en los metros finales.

La segunda parte endureció aún más el tono. Las faltas se multiplicaron y la tensión aumentó ante la pasividad arbitral. Jugadores españoles como Pedri, Baena o Dani Olmo fueron objetivos constantes de entradas duras, muchas de ellas sin sanción. La sensación de desprotección era evidente.

El punto crítico llegó con una acción violenta de Canobbio sobre Cubarsí, que finalmente sí fue castigada con tarjeta roja. Hasta ese momento, el extremo había acumulado varias acciones al límite sin consecuencias. Tampoco vio la expulsión De la Cruz en otra jugada muy peligrosa, lo que incrementó la indignación española.

Pese a todo, España tuvo opciones para ampliar la ventaja, como un disparo de Ferran Torres que se estrelló en el larguero. Uruguay, obligada a reaccionar, lo intentó sin orden ni precisión.

El marcador no se movió y el equipo español suma tres puntos en un partido incómodo, de los que exigen más resistencia que brillantez. Una victoria mínima en el resultado, pero enorme en desgaste.