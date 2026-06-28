Bellingham insufla vida a Inglaterra en su gris triunfo ante Panamá

Inglaterra se llevó los tres puntos y el primer puesto del grupo L, pero nuevamente dejó la sensación de que su fútbol avanza a trompicones.

Jude Bellingham se erigió como la diferencia entre la monotonía y el destello de calidad: anotó el 1-0 y asistió a Harry Kane para el segundo gol, en un encuentro que la selección de Panamá mantuvo disputado durante muchos minutos con más orden que miedo.

La lectura más sencilla es también la más certera: Inglaterra ganó porque posee más talento, más capacidad para marcar y más experiencia en las áreas. La menos cómoda, aunque igualmente cierta, es que el equipo dirigido por Gareth Southgate volvió a moverse a ratos como un coche que arranca en segunda marcha y tarda en encontrar su ritmo. El marcador final de 2-0 favorece a los ingleses y penaliza a una Panamá que compitió con dignidad, pero le faltó precisión en los momentos decisivos.

Bellingham, la brújula en el barro

El papel clave fue desempeñado por Bellingham, quien nuevamente asumió la responsabilidad de guiar al equipo cuando el partido comenzaba a perder intensidad. Su gol abrió el marcador en un momento crucial del choque tras una jugada a balón parado, y su asistencia a Kane inclinó definitivamente la balanza hacia los ingleses.

En el resumen del encuentro destacan dos nombres propios y un tercero que, aunque invisible, resultó decisivo: Bellingham como el organizador emocional del conjunto. No solo marcó; también dio sentido a un equipo que, durante gran parte del encuentro, pareció más cómodo esperando los errores del rival que provocándolos. El jugador del Madrid, con su combinación de llegada, visión de juego y temperamento, mantuvo a Inglaterra firme cuando el partido demandaba paciencia y una pizca de desorden creativo.

Panamá mereció más que una despedida discreta

Panamá no fue un mero espectador. Se mostró compacta, cerró espacios interiores y obligó a Inglaterra a esforzarse por cada metro ganado. Sin embargo, sobrevivir en un Mundial no es suficiente; hay que atacar donde duele, y ahí el equipo centroamericano se quedó corto. Mostró tramos de resistencia digna pero casi ninguna amenaza sostenida sobre la portería inglesa.

Este contraste explica la sensación final: Inglaterra ganó claramente en el marcador, pero no tanto en lo futbolístico. Aun así, lo relevante es lo que realmente cuenta en la clasificación: el liderato del grupo L es para los ingleses, quienes siguen avanzando con menos brillo del esperado y con una pregunta latente en cada fase: ¿hasta dónde puede llegar este fútbol basado en control con destellos de talento? Por ahora, esa respuesta queda pendiente. Y Southgate probablemente no perderá el sueño por ello.

Lo que deja el partido

Clave Lectura Resultado Inglaterra 2-0 Panamá Decisivo Gol y asistencia de Bellingham Rematador Harry Kane Sensación Victoria útil; fútbol intermitente Panamá Orden y sacrificio; poca mordida

En resumen, Inglaterra cumplió con lo mínimo exigido. No fue un espectáculo deslumbrante ni lo necesitaba. En un torneo largo como este, a veces basta con tener al jugador que ilumina cuando todos buscan encender la luz. Y esta vez, otra vez más, ese fue Bellingham.

Curiosidades

Bellingham volvió a brillar en un partido importante gracias a su presencia en ambas áreas; un perfil poco común para un centrocampista tan joven.

volvió a brillar en un partido importante gracias a su presencia en ambas áreas; un perfil poco común para un centrocampista tan joven. La sociedad entre Kane y él se consolida como altamente efectiva para Inglaterra: uno crea las oportunidades y el otro culmina.

y él se consolida como altamente efectiva para Inglaterra: uno crea las oportunidades y el otro culmina. La selección inglesa sigue mostrando una paradoja conocida: mucho talento individual pero una sintonía colectiva aún irregular.

Panamá ofreció una actuación más seria de lo que su derrota podría sugerir; su problema fue la falta de gol, un pecado capital en esta competición.

El tanto de Bellingham llegó justo cuando el partido demandaba ese destello especial.

El liderato del grupo L refuerza la trayectoria inglesa aunque su juego aún invita a miradas críticas.

AS: “La brújula fue Bellingham”