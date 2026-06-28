Messi sigue brillando y Argelia lleva a Austria al límite

El Mundial de 2026 nos regaló una velada que parece sacada de una novela de suspense.

Messi anotó su sexto gol del torneo en la victoria de Argentina por 1-3 frente a Jordania, mientras que Argelia estuvo a segundos de dejar fuera a Austria, hasta que un empate en el último instante lo transformó todo.

La jornada dejó dos imágenes memorables. En Dallas, la Albiceleste cerró la fase de grupos con gran autoridad, aunque sin necesidad de desplegar todo su potencial desde el principio. Messi comenzó el partido en el banquillo, pero tras entrar en la segunda mitad, con apenas media hora sobre el campo, continuó ampliando su leyenda que ya trasciende cualquier medida. Simultáneamente, Argelia y Austria protagonizaron un final electrizante: el 3-2 favorable a los argelinos parecía sentenciar a los austriacos, pero Kalajdžic logró empatar casi al instante y así ambos equipos avanzaron a la siguiente ronda, dejando fuera a Irán.

Argentina resolvió su encuentro ante Jordania gracias a los goles de Gio Lo Celso, Lautaro Martínez y el propio Messi, quien marcó con un magnífico tiro libre para sellar el 1-3 definitivo. Sin embargo, este partido dejó una lectura inquietante para el cuerpo técnico: Julián Álvarez, bajo la mirada crítica del público y medios, tuvo una actuación muy por debajo de las expectativas en un choque donde otros delanteros acapararon tanto los elogios como las críticas.

Partido Resultado Hecho clave Jordania vs Argentina 1-3 Messi anotó su sexto gol del torneo desde el banquillo Argelia vs Austria 3-3 Gol y respuesta inmediata en un cierre emocionante

Más allá del resultado final, lo que deja Messi es un dato digno de archivo: ya cuenta con 19 goles en Mundiales, una cifra que lo acerca aún más al récord histórico y lo mantiene como el centro de atención del torneo. Su gol de falta también volvió a demostrarle al mundo que cuando hay un balón parado cerca del área, las esperanzas del rival se desvanecen casi instantáneamente.

Respecto al grupo, la jornada confirmó una sensación bastante futbolera y cruel: quien parpadea pierde; quienes sobreviven lo hacen con una sonrisa tensa. Argentina logró un pleno de victorias en la fase inicial, mientras que Argelia y Austria avanzan con la sensación de haber vivido una mezcla entre un partido clasificatorio y un drama digno de sobremesa. La clasificación conjunta deja fuera a Irán en un desenlace que castiga cada error como si se tratara del último minuto de una eliminatoria europea.

De cara al futuro, el pronóstico señala cruces donde habrá menos espacio para el romanticismo y más para la eficacia. Argentina llega con la idea de tener su sistema más afinado pese a algunos baches en su juego, aunque hay debate sobre cuánto debe recaer la carga sobre los hombros de Messi. Por su parte, Argelia aborda esta fase eliminatoria con nervio y experiencia, además de un toque caótico que en Mundiales puede resultar más valioso que horas de ensayo meticuloso. Austria, si logra corregir sus lapsus finales, no debería ser tan frágil como pareció en ese desenlace vertiginoso.

La referencia del día fue capturada por El Mundo, que describió esta jornada como uno de esos días donde una falta bien ejecutada y un empate agónico pueden redefinir completamente el panorama grupal.