Modric se resiste a colgar las botas: Croacia respira ante Ghana

La noche en Filadelfia ha dejado claro que Luka Modric no está dispuesto a aceptar el papel de leyenda retirada mientras aún tenga la capacidad de decidir encuentros cruciales.

Frente a una Ghana ya clasificada pero con ansias de más, Croacia se jugaba su continuidad en el Grupo L del Mundial 2026, y lo hizo siguiendo la misma narrativa que ha acompañado a esta generación durante casi diez años: un sufrimiento extremo, destellos de talento y una fe casi inquebrantable en su veterano capitán.

El resultado final de 2-1 coloca a Croacia como segunda del grupo con 6 puntos, por detrás de Inglaterra, mientras que Ghana avanza a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros, con 4 puntos y la sensación de haber podido lograr más. El equipo africano llegó con la tarea hecha, pero con la posibilidad de acabar líder; se marcha en tercera posición, aunque con la tranquilidad de seguir en el torneo.

El partido: golazo, susto y córner decisivo

El encuentro estuvo marcado por la tensión constante. Croacia sabía que un empate le bastaba para avanzar a la siguiente fase, pero una victoria le otorgaría más tranquilidad y evitaría complicadas cuentas al final.

Los momentos clave del choque:

Gol de Petar Sučić (1-0, 17′) El centrocampista lanzó un potente disparo raso desde fuera del área que sorprendió a Asare y abrió el marcador para los croatas. Este tanto llegó durante uno de los pocos momentos de claro dominio balcánico, con Modric dictando el ritmo desde el centro del campo.

Empate de Derrick Luckassen (1-1, 73′) El defensor ghanés remató solo una falta lateral al segundo palo. El gol fue validado tras una larga revisión del VAR por posible interferencia de Sibo, lo que incrementó la tensión en el banquillo croata. Ghana mostró su mejoría tras el descanso, aumentando su presencia física y agresividad en el área rival.

Cabezazo de Nikola Vlašić (2-1, 83′) Cuando el pánico comenzaba a instalarse en Filadelfia, Modric ejecutó un córner preciso al corazón del área y Vlašić conectó un impecable cabezazo picado. Esta acción fue casi una síntesis del partido: experiencia, precisión en el golpeo y oportunismo en el remate, todo bajo la batuta del eterno ’10’ croata.



Con el definitivo 2-1, Croacia asegura su presencia en los dieciseisavos de final, mantiene vivo el sueño de su generación dorada y confirma que, al menos por ahora, habrá “un partido más” para Modric en este Mundial.

Contexto: Ghana ya estaba dentro; Croacia jugaba al límite

El guion del grupo convertía este duelo en una trampa peligrosa para Croacia. Inglaterra llegaba como favorita y cumplió; Panamá se presentaba como la cenicienta; Ghana aparecía entre ambos, competitiva y bien organizada.

Situación previa al partido:

Croacia: Sufrió una derrota inicial ante Inglaterra (4-2). Logró una victoria agónica contra Panamá (0-1). Necesitaba al menos un punto para asegurarse ser tercera; ganar le abría las puertas a ser segunda.

Ghana: Ganó ante Panamá (1-0) con un gol en el minuto 95. Empató sin goles contra Inglaterra. Llegaba matemáticamente clasificada , pero con opciones para ser primera, segunda o tercera.



Que Ghana ya estuviera en octavos no significó relajación alguna. El equipo africano compitió intensamente, reclamando protagonismo tras el descanso y haciendo parecer que tenía contra las cuerdas a una Croacia más centrada en controlar el reloj que en dominar el juego. El resultado final —Croacia segunda, Ghana tercera— refleja más la diferencia de experiencia en este tipo de encuentros que una superioridad clara sobre el terreno de juego.

Modric: decisiones aplazadas y peso del relevo

Desde hace semanas circula la idea de que Modric decidirá sobre su futuro justo después del Mundial. Se habla incluso de una posible despedida del fútbol profesional tras la cita de 2026. La decepción europea con el Milan y el desgaste acumulado alimentaban rumores sobre una retirada inminente. Sin embargo, su rendimiento ante Ghana —tanto durante el juego como en momentos decisivos como ese córner del 2-1— parece reforzar la idea de que “Modric se niega a jubilarse”.

Croacia vive sumida en un estado constante de transición:

El ciclo del equipo nacional está “moribundo”, pero sigue aferrándose a su líder.

La renovación avanza lentamente: Sučić comienza a asomar como relevo generacional en el centro del campo, aunque aún recurre al apoyo del veterano capitán.

Modric sigue siendo el eje emocional y táctico del equipo; cada decisión sobre su futuro parece influir directamente en el estado anímico del grupo entero.

El enfrentamiento contra Ghana no resuelve las dudas sobre hasta cuándo se podrá prolongar esta etapa. Sin embargo, sí deja claro que, cuando llegan los partidos importantes, este centrocampista sigue marcando diferencias con acciones concretas: un cambio preciso de orientación aquí, una pausa ahí o un córner bien ejecutado pueden cambiarlo todo.

Lo que viene: dieciseisavos y quinielas activadas

Con Croacia instalada en segunda posición del Grupo L y Ghana avanzando como uno de los mejores terceros, las proyecciones para los dieciseisavos están llenas de hipótesis y cálculos fríos. Ghana deberá enfrentarse al líder del Grupo K, plaza disputada entre Colombia y Portugal, siendo finalmente los cafeteros quienes terminaron primeros tras empatar sin goles contra los lusos.

En las primeras proyecciones realizadas por casas de apuestas y analistas:

Croacia es vista como selección “de zona media alta”: No se le considera candidata principal al título. Sin embargo, sí es valorada como rival incómoda para eliminatorias gracias a su experiencia y capacidad para sobrevivir partidos difíciles.

Ghana es percibida como: Un equipo peligroso para cualquier partido único; destaca por su solidez a balón parado y velocidad para aprovechar transiciones. Una selección capaz de volver a sorprender como ya hizo durante la fase de grupos.



Por ahora solo hay una certeza: “Croacia y Luka Modric permanecerán un tiempo más en este Mundial”, al menos un partido más donde surgirán las mismas interrogantes: ¿hasta cuándo resistirá este ciclo? ¿Es realmente este su último baile?

Curiosidades sobre el Croacia–Ghana y sus protagonistas

Derrick Luckassen , autor del gol ghanés, remató solo tras una jugada a balón parado que estuvo varios minutos bajo revisión por parte del VAR antes de ser confirmado.

, autor del gol ghanés, remató solo tras una jugada a balón parado que estuvo varios minutos bajo revisión por parte del VAR antes de ser confirmado. El gol anotado por Sučić ha sido reconocido por varias crónicas como uno de los mejores tantos croatas del torneo gracias a su potencia y precisión desde media distancia.

ha sido reconocido por varias crónicas como uno de los mejores tantos croatas del torneo gracias a su potencia y precisión desde media distancia. El cabezazo realizado por Vlašić llegó tras un córner servido por Modric; esta conexión simboliza la fusión entre veteranos y nuevos talentos dentro del equipo nacional croata.

llegó tras un córner servido por Modric; esta conexión simboliza la fusión entre veteranos y nuevos talentos dentro del equipo nacional croata. Ghana logró clasificarse gracias a un gol marcado en el minuto 95 ante Panamá así como un empate sin goles frente a Inglaterra; esto demuestra cómo construyó su pase apoyándose principalmente en una sólida defensa.

Croacia repite nuevamente un patrón mundialista: fases grupales agónicas seguidas por clasificaciones ajustadas donde dependen mucho de su centrocampista más experimentado.

Las nuevas pausas para hidratación implementadas por FIFA —de tres minutos por tiempo— han añadido otro elemento táctico crucial para partidos tan tensos como este último. Esto permite ajustes constantes desde los banquillos correspondientes.

A pesar del sufrimiento vivido durante estos encuentros, Croacia culmina la fase grupal con seis puntos e igualando su diferencia de goles; esto resulta suficiente para volver a encontrarse con la historia durante los cruces directos posteriores.

Modric continuará posponiendo su jubilación… Y parece que el fútbol tampoco tiene prisa por despedirle.

Fuentes: crónica titulada “Modric se niega a jubilarse: Croacia pasa a dieciseisavos sufriendo muchísimo ante Ghana” publicada en un medio deportivo especializado.