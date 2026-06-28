Portugal resiste el asedio de Colombia y salva un empate sin goles

Colombia ha irrumpido en el Mundial con una autoridad que ya obliga a replantear cualquier previsión. El empate sin goles frente a Portugal no refleja lo que ocurrió sobre el césped: un equipo sudamericano superior, atrevido y constante, que convirtió el partido en un asedio casi permanente.

Si alguien pensaba que el rival a evitar era la Portugal de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes o Vitinha, la realidad ha dado un giro. Hoy por hoy, el equipo que realmente impone respeto es el dirigido por Néstor Lorenzo. Su ritmo, su despliegue físico y su capacidad para generar peligro por ambas bandas lo convierten en una amenaza mucho más seria de lo que indica el marcador.

El duelo, disputado en Miami, fue un espectáculo desde el primer minuto. Lejos de ser un 0-0 gris, el encuentro ofreció intensidad, ocasiones y un intercambio constante de golpes. Ambos equipos buscaron el gol con insistencia, pero se toparon con dos porteros inspirados: Diogo Costa y Vargas sostuvieron a los suyos con intervenciones decisivas.

Colombia, sin embargo, fue quien llevó la iniciativa. Liderados por un incisivo John Córdoba, los cafeteros acumularon oportunidades claras. El delantero puso a prueba a la defensa portuguesa de todas las formas posibles: por arriba, con disparos cruzados e incluso obligando a intervenciones milagrosas bajo palos. Solo la falta de puntería y las paradas del guardameta evitaron una victoria que parecía merecida.

Portugal también tuvo sus momentos. Cristiano lo intentó a balón parado, Bruno Fernandes rozó el gol con una ocasión muy clara y Joao Félix estuvo cerca con un disparo que se marchó por poco. Pero su presencia ofensiva fue más intermitente, incapaz de igualar el ritmo que imponía Colombia.

Tras el descanso, el guion apenas cambió. Colombia siguió empujando con ambición, pese a que el empate le bastaba. Portugal resistía como podía, sin encontrar soluciones claras desde el banquillo ni en el juego. El dominio sudamericano fue evidente, aunque el gol seguía sin llegar.

Y cuando por fin apareció, en el minuto 92, fue anulado por una cuestión milimétrica. Davinson Sánchez había marcado el tanto de la victoria, pero el fuera de juego —por apenas unos centímetros— dejó el marcador intacto. Una acción que simboliza lo ajustado del fútbol… y lo cruel que puede ser.

El empate, en cualquier caso, tuvo consecuencias importantes. Colombia se queda con el primer puesto del grupo y se enfrentará a Ghana en la siguiente ronda, con un camino a priori más accesible. Portugal, en cambio, cae al segundo lugar y se verá las caras con Croacia, quedando además en el lado del cuadro donde podría cruzarse con España.

El Mundial ya tiene una certeza: Colombia no es una sorpresa pasajera, es una candidata seria. Y quien se la encuentre, tendrá un problema.