Canadá se abre paso en el último suspiro y se clasifica a octavos

Canadá ya está en los octavos de final del Mundial 2026, pero tuvo que sufrir hasta el último instante para conseguirlo. El equipo norteamericano derrotó por 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles gracias a un tanto agónico de su capitán, Stephen Eustaquio, en el minuto 90+2.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch se convirtió así en el primer clasificado para la siguiente ronda, donde se medirá al ganador del enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos.

El partido arrancó con ritmo alto, aunque pronto quedó claro que la intensidad no iba acompañada de claridad. Hubo mucho despliegue físico, pero pocas ideas. Canadá llevó ligeramente la iniciativa en la primera mitad y generó las ocasiones más claras, aunque sin acierto. Incluso reclamó un penalti sobre Richie Laryea que el árbitro no concedió, lo que provocó protestas antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, los norteamericanos asumieron el control territorial ante una Sudáfrica replegada, que encontraba sus opciones al contragolpe. Cada vez que lograba salir, el conjunto africano mostraba peligro, como en el intento de Appollis que rozó el poste o en el disparo que obligó a intervenir a Maxime Crépeau.

El encuentro se rompió por momentos y Canadá encontró espacios. En una de esas acciones, Tani Oluwaseyi se quedó solo ante Ronwen Williams, que respondió con una gran parada. El rechace parecía gol cantado para Jonathan David, pero el defensor Mbokazi evitó el tanto con una intervención providencial.

Con el paso de los minutos, Canadá fue acumulando llegadas. Jonathan David volvió a probar a Williams, que respondió con solvencia, mientras el equipo africano resistía con orden pero cada vez más cerca de su área.

Cuando todo apuntaba a la prórroga, apareció Eustaquio. En el tiempo añadido, el capitán canadiense conectó un disparo preciso que terminó en la red y desató la euforia en el estadio. Fue el premio a la insistencia de un equipo que no brilló, pero nunca dejó de creer.

El encuentro no pasará a la historia por su espectáculo, pero sí por lo que significa. Canadá supo competir en un partido cerrado, de esos que exigen paciencia y carácter. Sudáfrica, por su parte, plantó cara y ofreció resistencia, aunque sin la continuidad necesaria para dar la sorpresa.

Con este triunfo, los anfitriones dan un paso importante en su crecimiento internacional y se colocan entre las selecciones que aspiran a seguir avanzando en el torneo. La cita con los octavos ya está asegurada, y con ella, la oportunidad de seguir escribiendo su mejor capítulo en un Mundial.