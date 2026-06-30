Alemania se derrumba desde los once metros y confirma su crisis histórica

Alemania ya no intimida. Lo que antes era una maquinaria imparable hoy es un equipo frágil, previsible y lejos de su esencia. Tras dos Mundiales consecutivos cayendo en la fase de grupos, esta vez logró avanzar… pero el recorrido fue efímero. Paraguay puso fin a su camino en la primera eliminatoria, además desde el punto de penalti, un terreno que durante décadas fue territorio sagrado para los germanos.

La eliminación sorprende por el peso histórico del equipo, pero no tanto por lo visto en el torneo. El conjunto dirigido por Nagelsmann nunca transmitió autoridad. Más allá de una goleada sin demasiado valor ante Curazao, dejó dudas frente a Costa de Marfil y cerró la fase de grupos con malas sensaciones contra Ecuador. El duelo ante Paraguay solo confirmó una tendencia preocupante.

Sin Musiala en el once inicial, Alemania dominó el balón en la primera mitad, pero sin profundidad ni ritmo. Mucha posesión, pocas ideas. Apenas generó peligro real, salvo un disparo de Nmecha desviado que rozó el poste. Para entonces ya iba por detrás en el marcador.

Paraguay, fiel a su plan, resistió con orden y castigó en el momento justo. Tras un aviso tempranero a balón parado, encontró el premio cerca del descanso con un cabezazo de Enciso tras una jugada prolongada. Un golpe efectivo: solo 65 pases le bastaron para irse al descanso por delante frente a los más de 300 de Alemania.

Nagelsmann movió el banquillo sin demasiado acierto, pero su equipo encontró el empate gracias a Havertz, que definió de cabeza tras un centro de Wirtz. El gol reaccionó a los europeos y coincidió con un contratiempo clave para Paraguay: la lesión de Enciso.

A partir de ahí, Alemania empujó con más insistencia, aunque sin la claridad necesaria para evitar la prórroga. En el tiempo extra, dominó de nuevo, incluso llegó a marcar en un rincón, pero el tanto fue anulado tras revisión arbitral. Todo quedó pendiente de los penales.

Y ahí se rompió otra tradición. Alemania, infalible hasta ahora en tandas mundialistas, falló. Los errores de Havertz y Woltemade parecieron definitivos, aunque Paraguay también dudó. Sin embargo, en el momento decisivo, Tah no acertó y Canale vendió la clasificación sudamericana.

El resultado no solo elimina a Alemania: confirma que su identidad competitiva, la que la convirtió en leyenda, ya no está.