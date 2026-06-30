Brasil se salva en el último suspiro y evita el desastre ante Japón

Brasil sigue adelante, pero lejos de convencer. La selección sudamericana tuvo que remar contra corriente frente a un Japón ordenado y valiente, que llegó a sorprender la sorpresa. Solo en el tiempo añadido logró la Canarinha darle la vuelta a un partido que se le había puesto cuesta arriba desde muy temprano.

El conjunto nipón golpeó primero aprovechando una fragilidad que Brasil arrastra desde antes del torneo: el costado derecho. Un error en salida permitió a Sano adelantar a Japón con un disparo preciso, silencioso pero demoledor. El golpe dejó aturdido al equipo de Ancelotti, incapaz de transformar su dominio en ocasiones claras durante buena parte del encuentro.

Aunque la posesión fue ampliamente brasileña, Japón resistió con una estructura férrea, líneas compactas y una disciplina defensiva casi perfecta. Brasil movía el balón, pero sin profundidad ni claridad. Vinicius era el único capaz de generar algo distinto, aunque siempre se encontraba con la figura imponente del portero Suzuki.

El partido tras modificó los ajustes. La entrada de Endrick agitó el ataque y Brasil empezó a acumular llegadas con insistencia. El empate llegó en una jugada más de insistencia que de brillantez, reflejo del tipo de partido que se estaba jugando. A partir de ahí, la presión aumentó, pero Japón seguía resistiendo con orden.

Vinicius rozó el gol del torneo con una acción individual extraordinaria, pero de nuevo apareció Suzuki para evitarlo con una intervención decisiva. Japón optó entonces por replegarse aún más, renunciando prácticamente al ataque y apostando todo a resistir.

Cuando el empate parecía definitivo, un error en la salida japonesa abrió la puerta a Brasil. Bruno Fernandes encontró a Martinelli en el área y el delantero no perdonó. Era el minuto 96. El desenlace rompía la resistencia japonesa y mantenía con vida a una Brasil que, sin brillar, sigue avanzando.