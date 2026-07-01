Francia impone su ley sin sobresaltos y lanza una advertencia al resto

Francia sigue avanzando en el Mundial con una autoridad que empieza a resultar intimidante. Mientras otros cruces se han decidido en el filo, entre prórrogas y penaltis, el equipo de Didier Deschamps volvió a transitar su partido con una calma impropia de estas alturas del torneo. Suecia resistió lo que pudo, pero terminó desbordada por un ataque francés que parece jugar a otra velocidad.

Durante buena parte del primer tiempo, el marcador se mantuvo intacto más por casualidad que por mérito defensivo. Francia acumuló ocasiones claras: un gol invalidado por fuera de juego milimétrico, remates al poste —incluida una espectacular chilena de Olise— y varios disparos lejanos que obligaron a intervenir a Zetterstrom. Aun así, el descanso parecía llegar sin consecuencias para los suecos.

Sin embargo, un despiste en un saque de esquina cambió el guion. Barcola y Dembélé combinaron en corto dentro del área hasta encontrar a Mbappé, que dejó atrás a Gyökeres con facilidad y definió con un disparo preciso para abrir el marcador. El tanto hacía justicia a lo visto sobre el césped, aunque la sensación era que la ventaja se quedaba corta.

Suecia apenas inquietó antes del descanso, salvo un intento aislado en el tiempo añadido que no pasó a mayores. Tras la reanudación, Francia no tardó en ampliar su dominio. En la primera acción clara, Olise filtró un pase que Barcola convirtió en el segundo gol, aprovechando otra desconexión defensiva.

El planteamiento sueco, con un 4-4-2 más clásico y sin el refuerzo de un tercer central, nunca logró contener el vendaval. Isak apareció de forma intermitente, pero el equipo careció de profundidad real. En cambio, cada intervención del cuarteto ofensivo francés generaba peligro constante.

Olise fue especialmente determinante. Más allá de su creatividad y desequilibrio, firmó otra asistencia exquisita que permitió a Mbappé completar su doblete. El delantero francés igualó así los registros goleadores más destacados del torneo y confirmó su estado de forma.

Con el partido resuelto, Deschamps optó por dosificar esfuerzos en los minutos finales, retirando a sus principales figuras mientras Francia cerraba el encuentro sin sobresaltos. La sensación que deja el equipo es clara: solidez, talento y una pegada que marca diferencias.

Paraguay, su próximo rival, ya sabe a lo que se enfrenta.