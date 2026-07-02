Bélgica resucita en cinco minutos y firma una epopeya inolvidable ante Senegal

Bélgica ya está en octavos, pero su billete llegó envuelto en drama. El conjunto europeo pasó de estar al borde del abismo a protagonizar una remontada que quedará grabada en el torneo. Senegal, dominante durante gran parte del encuentro, acarició la clasificación hasta que todo se desmoronó en los minutos finales.

El inicio fue espeso, con una Bélgica incómoda, incapaz de hilvanar juego y refugiada atrás. Senegal, más intensa y física, fue creciendo hasta encontrar premio. Tras un cabezazo al palo de Sarr, Diarra cazó el rechace para abrir el marcador en la primera mitad. El golpe hizo daño a los europeos, que no lograban reaccionar ante el orden y la agresividad africana.

Antes del descanso, el guion no cambió: Bélgica manejaba el balón sin profundidad y Senegal defendía con autoridad. Mané lideraba cada ataque con peligro constante, mientras Courtois sostenía a los suyos con intervenciones clave.

La segunda parte arrancó con más de lo mismo, pero con un desenlace aún más preocupante para los belgas. Sarr amplió la ventaja con un potente disparo que parecía sentenciar el encuentro. Con el 0-2, Bélgica quedó contra las cuerdas y sin respuestas claras desde el banquillo.

Sin embargo, cuando todo parecía perdido, emergió el orgullo. Lukaku encendió la chispa en el minuto 86 con un derechazo que devolvía la esperanza. Apenas tres minutos después, Tielemans igualó el marcador con un cabezazo que desató el caos. En cuestión de instantes, el partido cambió por completo.

La prórroga fue un pulso de nervios, con ambos equipos exhaustos y conscientes de lo que estaba en juego. Senegal intentó recomponerse, pero el golpe anímico pesaba. Bélgica, en cambio, jugaba ya con la inercia de la remontada.

El momento decisivo llegó en el minuto 118, cuando Camara derribó a Tielemans dentro del área. El propio centrocampista asumió la responsabilidad y transformó el penalti con sangre fría para completar la remontada.

Aún hubo tiempo para un último susto, pero Senegal no encontró el empate. El pitido final confirmó una de las remontadas más salvajes del torneo y el pase de Bélgica a octavos, donde ya espera rival.