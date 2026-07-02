EE.UU. rompe su maldición y avanza con carácter en una noche de tensión

Estados Unidos volvió a cruzar la barrera que llevaba más de dos décadas resistiéndosele en un Mundial. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino hizo valer su favoritismo frente a una Bosnia que vivía una cita histórica, disputando por primera vez una eliminatoria mundialista.

El inicio mostró a un conjunto balcánico atrevido, decidido a incomodar desde el primer momento. Su plan era claro: balones largos hacia Dzeko para generar segundas jugadas. Así llegaron las primeras advertencias, con un disparo de Demirovic bien resuelto por la zaga estadounidense y un intento olímpico de Alajbegovic que obligó a intervenir al guardameta.

Con el paso de los minutos, el guion empezó a inclinarse. Estados Unidos asumió el control del balón, aunque sin la contundencia habitual en los primeros compases del torneo. Balogun tuvo la primera ocasión clara, pero no logró definir con precisión.

La presión alta de los locales terminó por asfixiar a Bosnia, incapaz de encadenar posesiones largas. Robinson estuvo cerca de abrir el marcador en una acción a quemarropa, mientras Balogun se convertía en una pesadilla constante para la defensa rival. El delantero reclamó un penalti y vio cómo le anulaban un tanto antes de encontrar finalmente premio.

Al borde del descanso, Balogun firmó el 1-0 tras una gran acción colectiva iniciada por Tillman. El tanto hizo justicia al dominio estadounidense, que aún pudo ampliar la ventaja antes del descanso con un remate al poste.

La segunda mitad cambió de tono rápidamente. Bosnia agitó el partido con varios cambios, incluyendo la salida de Dzeko por molestias. Poco después, el encuentro dio un giro inesperado: Balogun fue expulsado con roja directa tras una dura entrada, dejando a su equipo en inferioridad.

Con un jugador más, Bosnia dio un paso al frente y generó peligro real por primera vez en mucho tiempo. Estados Unidos, obligado a resistir, encontró dificultades para mantener el control.

En el tramo final, Pulisic llegó a marcar el segundo, pero el gol fue invalidado por fuera de juego. La sentencia llegó a balón parado: Tillman asumió la responsabilidad y ejecutó una falta precisa que aseguró el pase y confirmó su brillante actuación.

El triunfo no solo significa el regreso de Estados Unidos a una victoria en eliminatorias mundialistas tras 24 años, sino también un nuevo desafío en octavos frente a Bélgica, en un duelo con ecos del cruce de 2014. En el horizonte, incluso podría aparecer España en cuartos.