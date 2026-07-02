España golea a Austria y se clasifica a octavos

España no necesitó Oscar ni alfombra roja para brillar en Los Ángeles. Bastó con sacar su versión más genuina, la que combina técnica, ideas y personalidad, para convertir un partido que podía haber sido otro trámite en un espectáculo digno de la ciudad que lo inventó todo.

Durante buena parte del primer tiempo, el duelo parecía condenado a la lucha entre el músculo austriaco y el fútbol español. Austria, entrenada por Rangnick, llegó con un plan claro: asfixiar a Rodri y Pedri, cortar el ritmo del juego y convertir el partido en un ejercicio de fuerza e intensidad. Pero España, como sabe hacer cuando confía en su ADN, esperó su momento.

El primer aviso llegó con un gol anulado a Cucurella, pero fue solo el prólogo. Poco después, en una de esas jugadas que resumen el momento de la selección, el lateral izquierdo se metió por la banda, metió un pase raso al corazón del área y Oyarzabal, con esa clase que no necesita estridencias, empujó el balón a la red. España empezaba a escribir su guion.

A partir de ahí, el partido se convirtió en una sucesión de llegadas, detalles y superioridad. Baena rozó el gol en un lanzamiento de falta que se estrelló contra el larguero y las manos del portero austriaco. Lamine Yamal, aunque no encontró su mejor versión en el uno contra uno, generó peligro cada vez que pisó área rival. Y el segundo gol, obra de Pedro Porro tras asistencia de Baena, tranquilizó a un equipo que ya tenía el partido bajo control.

El tercero, de nuevo con combinación entre Cucurella y Oyarzabal, fue la confirmación de que España había encontrado su ritmo en el Mundial. Un fútbol más vertical, más alegre, con participaciones de todas las líneas y una sensación de fluidez que, quizás por primera vez en este torneo, hace que el aficionado español empiece a creer.

Austria intentó reaccionar con cambios, pero su fútbol, más basado en el físico que en el juego, no tuvo argumentos para frenar a una selección que, por momentos, parecía jugar en otra dimensión.

Al final, más que el resultado, lo que queda es la imagen de una España que por fin se reconoce en el campo. En la tierra del cine, el espectáculo y las grandes historias, los de De la Fuente dejaron claro que su fútbol también tiene carisma, talento y, sobre todo, futuro.