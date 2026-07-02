Harry Kane rescata a Inglaterra del abismo con un doblete salvador

Inglaterra estuvo al borde del colapso, pero terminó encontrando el camino cuando todo parecía perdido. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel caía 0-1 hasta bien entrada la segunda mitad frente a una valiente RD Congo, pero dos goles de Harry Kane en los minutos finales cambiaron por completo el destino del encuentro y sellaron el pase a octavos.

El golpe inicial llegó muy pronto. Apenas en el minuto 7, una desconexión defensiva permitió a Brian Kibambe Cipenga adelantar al conjunto africano con un disparo ajustado que sorprendió a Pickford. El tanto no solo encendió la sorpresa, sino que marcó un hito histórico para RD Congo, que anotaba por primera vez en una fase clasificatoria mundialista.

Inglaterra acusó el impacto. Imprecisiones, dudas y falta de claridad dominaron su juego durante buena parte del primer tiempo. Solo acciones aisladas, como un remate fortuito de Konsa que rozó el poste o un cabezazo de Bellingham detenido por el portero Mpasi, rompieron la inercia de un equipo incómodo y sin ideas.

Mientras tanto, el guardameta congoleño se erigía como figura clave. Mpasi frustró una y otra vez los intentos ingleses, con intervenciones decisivas ante Kane, Rashford y Bellingham, sosteniendo la ventaja de su equipo incluso en los momentos de mayor presión.

Tras el descanso, el guion no cambió demasiado. Inglaterra dominaba, pero sin precisión en los metros finales. RD Congo, replegada, apenas generó peligro salvo en acciones aisladas. Tuchel movió el banquillo buscando soluciones y encontró en Anthony Gordon el socio perfecto para Kane.

La reacción llegó en el minuto 75. Una jugada elaborada por la derecha terminó con un centro preciso de Gordon que Kane convirtió en el empate con un certero cabezazo. El gol liberó a Inglaterra, que intensificó su ofensiva en busca de la remontada.

El desenlace llegó en el 86. De nuevo Gordon asistió, y Kane, con potencia y determinación, sacó un disparo imparable que selló el 2-1 definitivo. Un golpe letal que dejó sin respuesta a una RD Congo que había competido con orgullo durante todo el partido.

El pitido final confirmó la remontada inglesa y la eliminación de un rival que se despide con la cabeza alta. Inglaterra, tras rozar el desastre, sigue adelante y ya piensa en su próximo desafío: México en octavos de final.