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Portugal 2 - Croacia 1

Portugal sobrevive al caos y fulmina el sueño croata en un final de infarto

Un desenlace lleno de VAR, polémica y dramatismo deja fuera a Modric y mantiene con vida a Cristiano

Portugal sobrevive al caos y fulmina el sueño croata en un final de infarto
Cristiano Ronaldo PD.
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La rara lógica vez manda en el fútbol, ​​y esta vez volvió a quedar claro. Cuando todo apuntaba a una despedida amarga para Portugal ya una prórroga inevitable, el partido giró de forma inesperada. El resultado final castigó a Croacia con una dureza difícil de digerir, especialmente para Luka Modric, que vio cómo su Mundial se escapaba entre decisiones milimétricas y golpes en el añadido.

El conjunto de Roberto Martínez salió decidido desde el primer minuto, con una presión alta y una velocidad que desbordó a su rival. Bruno Fernandes tuvo la primera gran ocasión y Rafael Leao se convirtió en una pesadilla constante por banda. Durante buena parte del primer tiempo, Croacia apenas pudo respirar, encerrada en su campo y resistiendo como podía. Sin embargo, el marcador no se mueve antes del descanso.

El guion cambió tras el paso por vestuarios. Croacia reaccionó con ajustes y más presencia ofensiva, y pronto encontró recompensa. Stanisic ganó línea de fondo y sirvió un balón preciso que Ivan Perisic transformó en el primer gol, sorprendiendo a Diogo Costa. Poco después, Matanovic llegó a marcar el segundo, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego, manteniendo con vida a Portugal.

El encuentro entró entonces en una fase de máxima tensión. Cristiano Ronaldo vio cómo le anulaban un gol por centímetros y Leao estrelló un disparo en el larguero. Cuando parecía que el destino ya estaba escrito, el VAR intervino: penalti de Vlasic que Ronaldo se convirtió con seguridad para empatar el partido y reenganchar a los suyos.

En los minutos finales, Croacia volvió a apretar. Kovacic rozó el gol, Diogo Costa respondió con firmeza y otro tanto croata fue anulado por fuera de juego. En medio del caos, Roberto Martínez tomó una decisión sorprendente: sustituir a Cristiano antes de la final. El partido parecía abocado a la prórroga… hasta que no lo estuvo.

En el minuto 94, un centro preciso de Leao encontró a Gonçalo Ramos, que marcó el gol decisivo de cabeza. Portugal se adelantaba en el momento clave. Aun así, quedaba un último capítulo de drama: Gvardiol llegó a empatar en el añadido de la prórroga, pero el VAR volvió a intervenir para anular el tanto y apagar la celebración croata.

Portugal avanzó con sufrimiento y polémica. Croacia cayó con la sensación de haber merecido más. Y el fútbol, ​​una vez más, demostró que puede ser tan brillante como cruel.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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