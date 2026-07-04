Cabo Verde, «murió con las botas puestas»

El fútbol volvió a recordar que en un Mundial no existen los guiones previsibles. Argentina, vigente campeona y número uno del ranking FIFA, estuvo a centímetros de protagonizar uno de los mayores tropiezos recientes frente a una combativa Cabo Verde, que llevó el partido hasta el límite en Miami.

El desenlace llegó en el minuto 111, cuando un remate de Cristian “Cuti” Romero —con desvío incluido— desatascó un duelo que ya olía a penaltis. Antes, Emiliano “Dibu” Martínez había sostenido al equipo con intervenciones clave que evitaron el empate definitivo.

El triunfo, aunque merecido en términos generales, dejó señales de alerta. El equipo de Scaloni mostró falta de frescura, escasa creatividad en tramos importantes y varios jugadores terminaron físicamente tocados, un factor que puede pesar en la pelea por el bicampeonato.

La primera mitad tuvo poco brillo. Cabo Verde se ordenó con un bloque bajo y compacto, cerrando espacios y obligando a Argentina a circular sin profundidad. La paciencia albiceleste encontró recompensa en el minuto 29, cuando un envío preciso de Lisandro Martínez fue domesticado y definido por Lionel Messi. El capitán volvió a marcar diferencias con un control exquisito y una finalización precisa que significó el 1-0 y la ampliación de su impresionante legado mundialista.

Tras el descanso, el partido cambió de tono. Argentina perdió intensidad y Cabo Verde comenzó a creer. El empate llegó tras un desajuste defensivo que Duarte aprovechó sin titubeos, encendiendo la sorpresa global y trasladando la presión al lado sudamericano.

A partir de ahí, el encuentro se volvió incómodo para la Albiceleste. El veterano portero Vozinha se convirtió en protagonista, mientras Messi no lograba concretar en acciones a balón parado. Incluso hubo una polémica por una posible mano dentro del área que pudo evitar la prórroga.

Ya en el tiempo extra, el partido se desató. Lisandro Martínez volvió a aparecer, esta vez como goleador, para adelantar a Argentina. Sin embargo, la respuesta africana fue inmediata y espectacular: Lopes Cabral firmó un auténtico golazo a la escuadra que devolvía la igualdad y encendía aún más la noche.

Cuando todo parecía encaminarse a los penaltis, apareció el episodio definitivo. Un balón dividido terminó en el fondo de la red tras el intento de Romero, sellando un 3-2 que dejó alivio en Argentina y orgullo en una Cabo Verde que estuvo a punto de escribir una de las grandes historias del torneo.