Chilavert incendia la previa del Paraguay-Francia: «Paraguay se enfrentará a una selección de África»

José Luis Chilavert vuelve a estar en el centro de la controversia. El histórico exportero paraguayo ha protagonizado una nueva polémica tras publicar un mensaje en redes sociales sobre la selección francesa, rival de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

La antesala del encuentro, programado para este sábado 4 de julio a las 23:00 horas, ya venía cargada de tensión. El exfutbolista francés Christophe Dugarry había lanzado duras críticas hacia el conjunto sudamericano, asegurando que sería claramente superado en el enfrentamiento.

Dugarry fue especialmente contundente al valorar el nivel de Paraguay, al que calificó de limitado en ataque y sin capacidad para competir de tú a tú. Sus palabras no pasaron desapercibidas.

@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026

Chilavert reaccionó poco después a través de su cuenta en X, donde respondió al exjugador francés con un comentario que ha sido ampliamente cuestionado. En su mensaje, el paraguayo aludió al origen de los jugadores del combinado galo, una afirmación que ha sido interpretada como ofensiva y que ha reavivado el debate en redes sociales.

El cruce entre ambas selecciones llega así marcado no solo por lo deportivo, sino también por una creciente polémica que ha elevado la temperatura antes del partido.