Colombia impone su ley y avanza con autoridad a octavos tras vencer a Ghana

Colombia continúa firme en su camino mundialista. La selección sudamericana se impuso por la mínima a Ghana (1-0) en Kansas City, en un duelo que dominó de principio a fin y que le permitió asegurar su presencia en los octavos de final del Mundial 2026.

El único tanto del encuentro llegó pronto, en el minuto 14, cuando Jhon Arias aprovechó un preciso envío desde la banda de Luis Suárez para definir dentro del área con contundencia. La jugada tuvo un matiz inesperado, ya que Suárez había entrado al terreno de juego apenas seis minutos antes, reemplazando a Jhon Córdoba tras una lesión.

Desde ese momento, el conjunto colombiano controló el ritmo del partido con autoridad. Con posesión, presión alta y orden defensivo, el equipo dirigido por su seleccionador neutralizó los intentos de reacción de Ghana, que apenas logró inquietar la portería rival.

El resultado, aunque ajustado en el marcador, reflejó la superioridad de Colombia, que generó más ocasiones y mostró mayor claridad en el ataque. La solidez defensiva y el buen trabajo colectivo fueron claves para mantener la ventaja hasta el pitido final.

Con esta victoria, Colombia cierra la fase de dieciseisavos como uno de los equipos más consistentes del torneo y ya tiene la vista puesta en su próximo desafío: Suiza. El encuentro se disputará el martes en Vancouver, donde los cafeteros buscarán dar un paso más hacia el sueño mundialista.