Egipto derrota a Australia en una batalla épica y hace historia desde el punto de penalti

Egipto firmó una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Australia en un duelo intenso que se decidió desde los once metros. El conjunto africano, que apenas había rozado los octavos en su historia, logró resistir y golpear en los momentos clave para seguir avanzando y citarse ahora con Argentina.

Australia repitió el planteamiento que le había funcionado hasta entonces: orden defensivo, presión y salidas rápidas. Así llegaron sus primeras ocasiones, con Volpato estrellando un disparo en el poste y Jordan Bos generando peligro con su velocidad. Egipto, incómodo en ese guion, tardó en asentarse, pero encontró premio pronto. En su primera acción clara, un centro de Hafez fue rematado por Ashour en el segundo palo, aprovechando un desajuste defensivo para abrir el marcador.

El gol obligó a Australia a cambiar su papel. Dio un paso adelante y comenzó a cargar el área, sobre todo a balón parado, aunque sin demasiada precisión. Antes del descanso reclamaron un penalti que no fue concedido y sufrieron además la lesión de Bos, lo que complicó aún más su reacción.

La segunda parte arrancó con sobresaltos en ambas áreas. Egipto tuvo el segundo en un mano a mano que no supo concretar, y Australia respondió insistiendo en las jugadas aéreas. Esa insistencia dio resultado en el minuto 55, cuando un centro fue prolongado dentro del área y terminó en gol en propia puerta de Hany, devolviendo la igualdad al marcador.

El empate dejó tocado al conjunto egipcio, que introdujo cambios para recuperar energía, mientras Australia también movía el banquillo en busca del gol definitivo. Sin embargo, el partido entró en una fase más cerrada, con ambos equipos midiendo riesgos y aceptando la posibilidad de la prórroga.

En el tiempo extra, las ocasiones más claras fueron para Egipto. Rabia obligó al portero a una gran intervención de cabeza, y Salah tuvo una oportunidad clara que envió fuera. Australia, cada vez más conservadora, se encomendó a su defensa para sobrevivir y llevar el desenlace a los penaltis.

Ahí, la balanza se inclinó del lado africano. Egipto se mostró impecable desde el punto de penalti, mientras que Australia falló en momentos clave. Con sangre fría, Abdelmaguid transformó el lanzamiento definitivo y selló una clasificación histórica para los faraones.