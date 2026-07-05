Francia sobrevive al muro paraguayo y avanza entre calor, tensión y polémica

Paraguay llegó sin complejos y con un mensaje claro: incomodar al campeón. Francia, acostumbrada a dominar, se encontró con un rival que convirtió el partido en una batalla de paciencia, sacrificio y desgaste físico bajo un calor asfixiante que condicionó cada movimiento.

Desde el inicio, el guion fue evidente. Los europeos monopolizaban el balón, mientras los sudamericanos levantaban un entramado defensivo casi impenetrable. Enciso quedaba aislado en ataque, condenado a correr solo contra el mundo, pero su esfuerzo servía para dar oxígeno a un equipo que resistía como podía.

El encuentro avanzaba sin ocasiones claras. Francia movía la pelota sin profundidad y Paraguay cerraba espacios con disciplina extrema. Ni siquiera las estrellas francesas encontraban grietas. Mbappé, vigilado de cerca, apenas podía participar con claridad, mientras Dembélé y compañía se estrellaban contra una muralla bien organizada.

El calor, cercano a los 40 grados, obligó a pausas constantes que rompían aún más el ritmo.

El desgaste era evidente y empezó a cobrarse víctimas: Paraguay tuvo que mover el banquillo antes de lo previsto por problemas físicos, lo que alteró su estructura.

En medio de un clima cada vez más tenso, con roces y discusiones, llegó la jugada decisiva. Désiré Doué, recién ingresado, rompió líneas con una acción individual que terminó en penalti tras la intervención del VAR. Mbappé no falló y convirtió desde los once metros, inclinando definitivamente el partido.

A partir de ahí, Paraguay cambió el plan. Sin nada que perder, adelantó líneas y buscó un empate que habría sido histórico. Tuvo minutos para intentarlo, especialmente en un tramo final largo y desordenado, pero la falta de precisión y el desgaste acumulado le impidieron concretar.

Francia, sin brillar, hizo lo necesario. Ganó en un contexto incómodo, superó la resistencia paraguaya y selló su pase a la siguiente ronda. Paraguay se va sin premio, pero con la sensación de haber llevado al límite a uno de los favoritos.