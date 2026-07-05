Marruecos golea a Canadá y pone rumbo a cuartos

Marruecos sigue rompiendo pronósticos en este Mundial 2026. Pocos contaban con que las anfitrionas llegaran tan lejos, pero el equipo volvió a demostrar que lo suyo no es casualidad. Aunque durante buena parte del encuentro vivió contra las cuerdas, terminó firmando una goleada contundente ante Canadá para colarse, por segunda edición consecutiva, entre las ocho mejores. En el horizonte ya aparece Francia, siempre que Paraguay no lo evite antes.

El arranque fue incómodo para los de Ouahbi. Canadá, bien plantada y agresiva en la presión, logró incomodar la salida de balón marroquí y generó varias ocasiones claras. Bono, obligado a intervenir desde el inicio, sostuvo a su equipo con paradas clave ante Jonathan David y Oluwaseyi. Marruecos no encontraba ritmo, acumulaba imprecisiones y además sufrió un contratiempo importante con la lesión de Saibari, que tuvo que abandonar el campo antes del minuto 20.

El paso por la pausa de hidratación sirvió como punto de inflexión. Sin grandes alardes, Marruecos logró enfriar el empuje canadiense y empezó a asentarse en el partido. Aun así, el empate sin goles al descanso reflejaba mejor lo visto sobre el césped.

La historia cambió tras la reanudación. Apenas habían pasado unos minutos cuando una jugada ensayada terminó en los pies de Ounahi, que definió con precisión para abrir el marcador. El gol transformó el encuentro: Marruecos ganó seguridad y Canadá empezó a desordenarse en busca del empate.

Con espacios por delante, el plan marroquí fue claro: resistir y golpear al contragolpe. Y ahí apareció Brahim, decisivo en el tramo final. Primero condujo una transición rápida para asistir a Ounahi, que firmó su segundo tanto. Ya en el descuento, otra acción del atacante volvió a encontrar a su compañero para sentenciar definitivamente el choque.

El resultado final fue amplio, quizá demasiado para lo que se vio durante muchos minutos. Pero Marruecos ha aprendido a competir incluso en sus peores tramos y a castigar cuando el rival se expone. Esa mezcla de resistencia y pegada le vuelve a colocar entre los grandes del torneo.