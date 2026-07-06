Un golazo de Mikel Merino desata la locura

España volvió a encontrar ese tipo de noche que define campeonatos: sufrida, imprevisible y cargada de momentos límite. En un duelo lleno de tensión frente a Portugal, el equipo nunca perdió la compostura, incluso cuando el partido parecía inclinarse hacia el caos. Al final, dos decisiones desde el banquillo cambiaron el destino: Ferran Torres y Mikel Merino fabricaron la jugada que selló la victoria.

Los torneos grandes siempre esconden instantes que marcan el camino. A veces son paradas imposibles, otras disparos que rozan la tragedia. Esta vez, el guion incluyó un remate al larguero de Nuno Mendes antes de caer lesionado y, poco después, el golpe definitivo de Merino, cuando la tensión ya se podía cortar en el aire.

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Desde el inicio, el partido se jugó con alma de final. Portugal presionaba con agresividad, tratando de incomodar cada salida de balón, mientras España encontraba espacios para hacer daño. Dani Olmo volvió a ejercer de cerebro entre líneas, filtrando pases que desordenaban a la defensa rival. Oyarzabal tuvo la primera gran ocasión, pero se encontró con un Diogo Costa inspirado, que más tarde repetiría con intervenciones de enorme mérito ante Lamine Yamal y Álex Baena.

Mientras tanto, el duelo generacional añadía un matiz especial. Cubarsí representaba el presente y el futuro; Cristiano Ronaldo, el pasado que aún se resiste a desaparecer. El portugués, ahora más estático, estuvo cerca de aprovechar un balón suelto, pero Unai Simón respondió con una intervención brillante.

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Uno de los focos del partido estuvo en la banda izquierda portuguesa. Nuno Mendes dominaba su territorio con autoridad total: defendía, distribuía y generaba peligro constante. Su enfrentamiento con Lamine Yamal fue un pulso de talento contra poder físico. La lesión del lateral supuso un respiro evidente para España.

El desgaste pasó factura a figuras clave. Pedri y Vitinha, que meses atrás parecían imparables, no pudieron sostener el ritmo hasta el final. Los entrenadores movieron ficha, y ahí apareció la diferencia.

Ferran entró con determinación y lectura de juego. Detectó el momento exacto, el espacio preciso. Merino, actuando como delantero improvisado, definió con calma y precisión ante Diogo Costa. Un gol que liberó toda la tensión acumulada.

España sigue avanzando impulsada por esa mezcla de fe, talento y oportunidad. Cuando todo parecía al borde del colapso, encontró una respuesta. Y, como tantas veces en estos torneos, el protagonista no era el esperado.