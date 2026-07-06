Haaland envía a casa a Vinicius Jr. y compañía

Noruega irrumpió con fuerza en el escenario mundialista y dejó fuera a Brasil en un duelo vibrante que se resolvió en los últimos minutos. Erling Haaland, implacable, transformó en oro dos acciones decisivas para desmontar a una selección brasileña que había dominado gran parte del encuentro pero que pagó su falta de puntería.
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti acumuló méritos suficientes durante más de una hora. Sin embargo, desperdició oportunidades claras: un penalti ejecutado sin convicción por Bruno Guimaraes y un mano a mano fallado por Endrick marcaron el rumbo de un partido que parecía inclinarse hacia la ‘Canarinha’. En el otro lado, Nyland se erigió como un muro infranqueable, sosteniendo a Noruega cuando más lo necesitaba.
El arbitraje también dejó polémica. El colegiado estadounidense Ismail Elfath pasó por alto acciones controvertidas, incluida una clara falta dentro del área sobre Cunha que solo fue corregida tras la intervención del VAR. Aun así, Brasil no supo capitalizar esa oportunidad desde los once metros.
El ritmo fue alto desde el inicio. Brasil encontró espacios al contragolpe, mientras que Noruega buscaba imponerse a través de la posesión. Vinicius generó las ocasiones más peligrosas, pero se topó repetidamente con un inspirado Nyland. Por su parte, Haaland apenas apareció en la primera mitad, aunque dejó un aviso antes del descanso con un potente disparo que obligó a lucirse a Alisson.
Tras el intermedio, el partido perdió intensidad momentáneamente, condicionado por el calor y los ajustes tácticos. Ancelotti agitó el banquillo con la entrada de Endrick, pero el joven delantero no logró concretar su gran ocasión. Noruega reaccionó reforzando las bandas, y comenzó a acercarse con mayor peligro.
El punto de inflexión llegó en el tramo final. Un centro preciso desde la derecha encontró a Haaland, que se impuso con autoridad a la defensa brasileña para abrir el marcador. Poco después, el propio delantero volvió a castigar, confirmando su condición de referente absoluto. Brasil solo pudo recortar distancias desde el punto de penalti por medio de Neymar, ya demasiado tarde.
El conjunto sudamericano se despide del torneo con sensación de oportunidad perdida, mientras Noruega avanza con paso firme, liderada por un Haaland descomunal y respaldada por un guardameta decisivo. El sueño vikingo sigue creciendo.
UN MONSTRUO VIENE A VERME 🤖#DAZNMundial pic.twitter.com/u0veppQ0I7
— DAZN España (@DAZN_ES) July 5, 2026