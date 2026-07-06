Trump interviene en la FIFA y logra salvar a Balogun de la sanción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido públicamente que contactó con el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, para influir en la retirada de la sanción que pesaba sobre Folarin Balogun. La decisión permitió que el delantero estadounidense quedara habilitado para disputar el decisivo encuentro de octavos de final frente a Bélgica.
Durante una comparecencia en la Casa Blanca, Trump defendió su postura asegurando que la acción que provocó la expulsión del jugador no merecía castigo. Según explicó, se trató de un choque fortuito entre dos futbolistas en plena carrera. Además, puso en duda la actuación arbitral del brasileño Raphael Claus, insinuando irregularidades sin aportar pruebas concretas.
El mandatario no dudó en calificar a Balogun como una pieza clave del equipo y sostuvo que su intervención fue determinante para revertir la sanción. También aprovechó para elogiar su relación con Infantino y recordar su papel en la organización del Mundial en territorio estadounidense.
La FIFA, por su parte, tomó una decisión poco habitual al suspender la sanción apoyándose en su normativa disciplinaria. El artículo 27 permite a sus órganos judiciales dejar sin efecto, de forma total o parcial, una medida disciplinaria, aunque no detalla en qué circunstancias debe aplicarse. Esta ambigüedad ha generado controversia, ya que no se trata de un caso vinculado a manipulación de partidos, el único supuesto claramente regulado.
El episodio ha provocado debate dentro del ámbito futbolístico, donde algunos consideran que la intervención política en decisiones deportivas supone un precedente preocupante.