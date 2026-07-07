Bélgica arrolla a Estados Unidos a pesar de la «ayuda» de Donald Trump

Bélgica transformó la tensión previa en autoridad sobre el césped. En un duelo marcado por el ruido mediático alrededor de Balogun, el conjunto europeo no dejó espacio para la duda y desactivó a Estados Unidos con una actuación sólida, intensa y muy eficaz. El equipo de Rudi García superó con claridad al último anfitrión en pie y selló su pase a cuartos de final con un triunfo que refuerza su candidatura.

El combinado estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, apostó por la continuidad tras su victoria anterior, manteniendo a Balogun como referencia ofensiva pese a la controversia. Bélgica, en cambio, introdujo cambios significativos: apostó por músculo en el centro del campo y velocidad en banda, dejando en el banquillo a nombres importantes como De Bruyne o Lukaku de inicio.

La puesta en escena de Bélgica fue demoledora. Presión alta, ritmo intenso y dominio absoluto desde el primer minuto.

Antes de que el rival pudiera asentarse, ya había generado varias ocasiones claras. Ese arranque encontró recompensa muy pronto, cuando De Ketelaere aprovechó una acción confusa en el área para abrir el marcador tras una jugada embarullada que evidenció la falta de contundencia defensiva de Estados Unidos.

El equipo americano apenas encontraba respuestas. Superado en duelos individuales y sin capacidad para salir con claridad, vivía encerrado en su campo. Sin embargo, en su primera aproximación peligrosa logró empatar gracias a una acción a balón parado que desvió Vanaken, sorprendiendo a Courtois.

La igualdad duró poco. Bélgica reaccionó de inmediato con una jugada precisa por banda y un remate de cabeza de De Ketelaere que devolvió la ventaja a los europeos antes del descanso. La sensación era clara: el marcador se quedaba corto para lo visto sobre el terreno de juego.

Tras el descanso, Pochettino intentó cambiar el guion con ajustes tácticos y mayor presencia en el centro del campo. Durante algunos minutos, Estados Unidos logró avanzar metros, pero sin generar peligro real. Bélgica, bien organizada, esperaba su momento.

El golpe definitivo llegó en un error grave del portero Freese. Una salida mal gestionada dejó el balón a merced de Vanaken, que no desaprovechó la oportunidad para marcar desde la distancia con la portería prácticamente vacía. Ese tanto terminó por desmoronar a los locales.

Con el partido controlado, Bélgica manejó los tiempos y encontró espacios para ampliar la ventaja.

Lukaku, ya en el campo, cerró la goleada en el tramo final tras aprovechar otro fallo defensivo, confirmando una victoria incontestable.

Ni el empuje final ni la figura de Balogun, bien neutralizado durante todo el encuentro, cambiaron el desenlace. Estados Unidos se despide dejando dudas en su cita más importante, mientras Bélgica da un paso firme y se gana el derecho a enfrentarse a España en los cuartos de final, en lo que promete ser uno de los grandes duelos del torneo.