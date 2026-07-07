¿Qué día, a qué hora y dónde ver el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial?

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva y la selección española se prepara para unos cuartos de final electrizantes contra la siempre impredecible Bélgica.

Los europeos hace apenas unas horas que derrotaron a la anfitriona Estados Unidos que tanto revuelo había causado con la intromisión de Donald Trump.

Ahora, la Selección de Luis de la Fuente se enfrentará a este combinado de Lukaku, Doku, Lukebakio, Courtois y compañía en la fase decisiva de cuartos de final del Mundial 2026.

Este encuentro promete una mezcla de presente, recuerdos y un toque de suspense. España llega con la moral alta tras eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en un partido que dejó imágenes de lágrimas y alivio. Mientras tanto, Bélgica ha superado el susto que le propuso Estados Unidos en octavos, disputado en Seattle.

La gran pregunta que resuena en bares, chats de WhatsApp y debates deportivos es clara: ¿cuándo se juega, a qué hora y dónde se puede ver el España–Bélgica? La respuesta viene acompañada de una tabla horaria, una guía de canales y un aire de escepticismo respecto a las predicciones que ya circulan.

Día, estadio y ambiente del España–Bélgica

El choque entre España y Bélgica por los cuartos del Mundial 2026 tendrá lugar el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los recintos más emblemáticos del torneo.

El encuentro comenzará a las 19:00 UTC, lo que establece el horario para cada rincón del planeta y sitúa el partido en pleno prime time europeo. Se espera un ambiente mayoritariamente español, con una notable presencia de emigrantes y turistas; aunque no hay que subestimar a la organizada marea roja belga, conocida por llenar estadios en grandes eventos.

Hora y dónde ver el España–Bélgica en España y resto del mundo

Este partido será uno de los más seguidos durante todo el Mundial, lo que se refleja en su distribución televisiva a nivel global.

España

Península y Baleares: 21:00 Televisión/streaming: DAZN

21:00 Canarias: 20:00 Televisión/streaming: DAZN

20:00

Estados Unidos

Este (Nueva York, Miami): 15:00 – FOX

15:00 – FOX Central (Chicago, Dallas): 14:00 – FOX

14:00 – FOX Montaña (Denver, Phoenix): 13:00 – FOX

13:00 – FOX Pacífico (Los Ángeles, Seattle): 12:00 – FOX

Latinoamérica (selección de países)

País Hora local Plataforma principal Argentina 16:00 DGO, DSPORTS, Telefe, Paramount+ Uruguay 16:00 DSPORTS vía DAZN Chile 15:00 DSPORTS vía DAZN Paraguay 15:00 Tigo Sports Bolivia 15:00 ENTEL, Tigo Sports Venezuela 15:00 DSPORTS vía DAZN Perú 14:00 DSPORTS vía DAZN Colombia 14:00 DSPORTS vía DAZN Ecuador 14:00 DSPORTS vía DAZN

En México, los aficionados podrán seguir el partido a través de Canal 5, TUDN, Azteca y VIX Premium, con horarios adaptados a cada zona horaria: desde las 11:00 en el noroeste hasta las 13:00 en la zona central del país.